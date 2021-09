Kreml bewertet Duma-Wahl als „frei und fair“ - Bund fordert Aufklärung über mögliche Wahlfälschung

Anzeige

Moskau. Trotz massiver Manipulationsvorwürfe sieht der Kreml keinen Grund für Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Parlamentswahl in Russland. Die Abstimmung sei „frei und fair“ gewesen, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „In dieser Hinsicht bewerten wir die Wahl ziemlich positiv.“ Die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation Golos haben dagegen Tausende Verstöße aufgelistet. Das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny sprach von der „schmutzigsten Wahl“ seit Jahren.

Zugleich zeigte sich der Kreml mit dem Abschneiden der Regierungspartei Geeintes Russland zufrieden. „Die Partei hatte die Aufgabe, ihre führende Position zu verteidigen. Diese Aufgabe wurde sicherlich erfüllt“, sagte Peskow.

Die Partei, die den Kurs von Präsident Wladimir Putin stützt, lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen am Montagmittag bei 49,6 Prozent, wie die Zentrale Wahlkommission mitteilte.

Für Putin galt die auf drei Tage angesetzte Abstimmung als wichtiger Stimmungstest. Peskow zufolge gibt es derzeit keine Entscheidung, die Zusammensetzung der Regierung zu ändern. Bei der Wahl zur neuen Duma waren Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu als Spitzenkandidaten für Geeintes Russland angetreten.

Bundesregierung fordert Aufklärung über mögliche Unregelmäßigkeiten

Die Bundesregierung fordert die Aufklärung von Angaben zu Unregelmäßigkeiten bei der russischen Parlamentswahl. „Es gibt sehr ernstzunehmende Berichte, dass es zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit Hinweis auf entsprechende Berichte von russischen Oppositionspolitikern und unabhängigen Wahlbeobachtern. Diese Vorwürfe müssten aufgeklärt werden.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Adebahr, bedauerte, dass keine internationale Wahlbeobachtung möglich gewesen sei und verwies auf russische Corona-Anforderungen für internationale Wahlbeobachtungen. Sie fügte hinzu, dass die zuständige OSZE-Agentur ODIR trotz Corona auch im vergangenen Jahr Wahlbeobachtungen machen konnte. Seibert verwies auf eine ODIR-Kritik, dass die russische Regierung nur eine viel zu kleine Zahl an Wahlbeobachtern hatte akzeptieren wollen.