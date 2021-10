Kramp-Karrenbauer zur Afghanistan-Debatte: „Bundeswehr ist heute eine andere

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, M), Verteidigungsministerin, spricht bei einem Besuch im Dezember 2019 bei den deutschen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Camp Marmal mit den Soldaten. Mit einer Bilanzdebatte will das Verteidigungsministerium Lehren aus dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan ziehen. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/