Kramp-Karrenbauer zu US-Truppenabzug: Wissen es “aus der Presse”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für den Verbleib der US-Soldaten in Deutschland ausgesprochen und sich damit von möglichen Abzugs-Plänen von US-Präsident Donald Trump distanziert. Die Präsenz der US-Soldaten in Deutschland “dient der Gesamtsicherheit im Bündnis und auch der amerikanischen Sicherheit”, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin. Die Soldaten seien zudem ein Teil der deutschen Gesellschaft geworden und gut integriert.

Kramp-Karrenbauer machte deutlich, dass sie über Abzugspläne der USA bisher nicht offiziell informiert worden sei. "Wir kennen nur die Informationen, die es aus der Presse gibt." Es gebe bislang noch keine Bestätigung, ob die Pläne umgesetzt werden sollten.

US-Präsident Donald Trump plant nach Medienberichten einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. So hatte das „Wall Street Journal“ unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter berichtet, Trump habe das Pentagon angewiesen, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von 25.000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten. Die Bundesregierung hatte auf die Berichte mit Bedauern und teilweise mit Unverständnis reagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kramp-Karrenbauer gegen Militäreinsatz gegen Demonstranten

Anzeige

Kramp-Karrenbauer positionierte sich weiterhin klar gegen einen Einsatz von Militär gegen Demonstranten, wie er von Trump ins Gespräch gebracht worden war. Auf diese Ankündigung habe es eine klare Reaktion des US-Verteidigungsministers Mark Esper und auch von vielen anderen Militärs gegeben. Sie hätten klar auf die Verfassungslage hingewiesen. “Ich fand das sehr eindeutig und sehr wohltuend”, sagte Kramp-Karrenbauer.