Kramp-Karrenbauer würdigt Einsatz der Bundeswehr: „Wir alle stehen ganz tief in Ihrer Schuld”

Berlin/Wunstorf. Nach der Rückkehr von der Evakuierungsmission in Afghanistan hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Einsatz der beteiligten Soldaten gewürdigt. „Wir alle haben Ihnen und den Männern und Frauen vor Ort das vollste Vertrauen geschenkt”, sagte die CDU-Politikerin am Freitagabend in Wunstorf, wo die Flieger der Luftwaffe gelandet waren. Und alle Erwartungen seien erfüllt worden. „Wir alle stehen ganz tief in Ihrer Schuld. Vielen herzlichen Dank”.

Bei Gesprächen mit Soldaten sei für sie ganz deutlich geworden, dass sie “Unfassbares gesehen und erlebt und Unglaubliches geleistet haben”, sagte sie weiter.

Zuvor würdigte der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Erich Pfeffer, den Einsatz der Soldaten. „Der heutige Tag ist angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan kein Grund zum Feiern, aber es ist ein Tag zur Würdigung der Evakuierung von nahezu 5000 Menschen. Und zur Würdigung ihres Einsatzes über fast zwei Wochen.” Gleichzeitig sei es extrem schmerzhaft zu wissen, dass es nicht gelungen sei, alle zu retten.

Entsetzt äußerte er sich zudem zum Anschlag am Flughafen Kabul am Donnerstag. „Wir sind zutiefst betroffen von den Bildern und Nachrichten, die uns erreicht haben.” Trotz der tragischen Ereignisse bleibe es jedoch ein Tag des Respekts gegenüber Ihren Leistungen. Es bleibe zu hoffen, dass in den nächsten Tagen und Wochen ein politischer Weg gefunden werde, um die Ausreise vieler weiterer Menschen zu ermöglichen, sagte er weiter.

An Bord waren neben den Soldaten des Einsatzes und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch die Wehrbeauftragte Eva Högl sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, Deutschlands ranghöchster Soldat. Die Bundeswehr hatte 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Der Abflug in Usbekistan hatte sich um mehrere Stunden verzögert, dem Vernehmen nach wegen Verstimmungen mit der usbekischen Seite.