CDU-Gesundheitsexperte fordert Bund und Länder zur Ausweitung kostenloser PCR-Tests auf

Berlin. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Sepp Müller hat eine erhebliche Ausweitung kostenloser PCR-Tests in Deutschland gefordert. „Wir müssen das PCR-Testen insgesamt deutlich intensivieren, um eine bessere Datenlage zu bekommen. Das geht etwa durch Pooltests wie in Schulen in Bayern oder Gurgeltests für alle in Wien“, sagte Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Kostenfreie PCR-Gurgeltests sollten besonders in vulnerablen Bevölkerungsbereichen – in der Pflege und in Altenheimen sowie in Schulen und Kitas – ausgebreitet werden, da diese sehr einfach zu handhaben sind“, erklärte Müller.

Der Gesundheitspolitiker sprach sich zudem für ein nationales Impfregister aus. „Es muss schnellstmöglich aufgebaut werden“, erklärte Müller. „Wir wissen nicht genau, wie viele Impfungen es bisher gegeben hat – das ist ein Problem.“ Bund und Länder sollten bei ihrem Treffen an diesem Freitag über ein Register beraten und dazu Stellung beziehen, sagte Müller.

Ferner müsse sich der Expertenrat der Bundesregierung zu einer möglichen vierten Impfung gegen das Coronavirus äußern, verlangte der CDU-Politiker. „Da sind einige Fragen offen: Wo soll der Impfstoff herkommen, soll es weiter Impfzentren geben? Reicht es, wenn Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte mitimpfen?“ Dies müsse rasch geklärt werden.