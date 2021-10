Kosovo: Kaum Informationen über Afghanen auf US-Stützpunkt

Anzeige

Washington. Zehntausenden aus Afghanistan evakuierten Menschen haben die USA die Türen geöffnet, eine Reihe von ihnen aber müssen draußen bleiben: Einige Dutzend der aus Kabul ausgeflogenen Afghanen haben bei den Sicherheitsüberprüfungen Bedenken bei den Rettern aufkommen lassen – und sie warten nun auf einem US-Stützpunkt im Kosovo.

Über die Hintergründe und die Situation der Menschen im Camp Bondsteel dringt kaum etwas in die Öffentlichkeit. Menschenrechtlern macht das Sorge. Es mangele an Transparenz, was den Status der Afghanen angehe, warum sie dort festgehalten würden und was mit jenen geschehe, die letztlich kein grünes Licht für den Weiterflug in die USA bekommen, kritisieren sie.

„Es ist vieles undurchsichtig, was das System der Sicherheitschecks angeht“, beklagt Sunil Varghese, Direktor für Politik der Menschenrechts- und Flüchtlingsinitiative IRAP (International Refugee Assistance Project). „Wir wissen nicht, warum Menschen für zusätzliche Überprüfungen in den Kosovo gebracht werden, was diese zusätzlichen Überprüfungen sind und wie lange das dauert.“

Amnesty International: „Wir sind klar beunruhigt“

„Wir sind klar beunruhigt“, sagt Jelena Sesar von Amnesty International. „Was passiert mit diesen Menschen, vor allem mit denen, die die Sicherheitsüberprüfung nicht bestehen?“, fragt sie. „Werden sie inhaftiert? Haben sie irgendeinen Zugang zu rechtlichem Beistand? Und was ist der Plan für sie? Besteht ein Risiko, dass sie am Ende nach Afghanistan zurückgeschickt werden?“

Aus der US-Regierung heißt es dazu, dass einige dieser Fragen noch nicht beantwortet werden könnten, zumindest nicht öffentlich. Seit der Machtübernahme der Taliban im August sind rund 66.000 Menschen aus Afghanistan in den Vereinigten Staaten angekommen. Sie werden nach Angaben der Regierung strengen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen, um mögliche Gefährder zu entdecken.

Etwa 55.000 der Evakuierten sind auf Militärstützpunkte quer durchs Land verteilt, wo sie sich unter den geltenden Quarantänevorgaben den Einwanderungsformalitäten unterziehen, bevor sie sich in den USA niederlassen dürfen. Weitere 5000 Menschen sind nach Zahlen des Heimatschutzministeriums – das für die Operation „Allies Welcome“ (Verbündete willkommen) verantwortlich ist - noch an Transit-Orten im Nahen Osten und in Europa.

Die Zahl jener, die ins Camp Bondsteel im Kosovo gebracht wurden, verändert sich laut Regierungsangaben stetig. Demnach gibt es Neuzugänge, und andere werden ausgeflogen, wenn Fragen geklärt sind, beispielsweise wenn fehlende Ausweisdokumente aufgetaucht sind. Als Anhaltspunkt nenne ein US-Regierungsmitarbeiter etwa 30 Afghanen gemeinsam mit rund 170 Familienangehörigen, die über Wochen hinweg in Camp Bondsteel gewesen seien.

Flüchtlinge dürfen sich frei im Camp bewegen

Die Menschen könnten sich im Camp frei bewegen, dürften es aber nach kosovarischen Vorgaben nicht verlassen, heißt es. Die Regierung des Kosovos hat zunächst zugestimmt, dass die Afghanen für ein Jahr auf ihrem Staatsgebiet untergebracht werden können. Im Kosovo wartet außerdem im nahe gelegenen Camp Bechtel eine Gruppe von afghanischen Ortskräften, die für Nato-Staaten arbeiteten, auf die Weiterreise in europäische Länder.

Die nach Camp Bondsteel Gebrachten seien an einem der Transit-Orte in Nahost oder Europa bei den Sicherheitschecks aufgefallen, sagt ein ranghoher US-Vertreter. Die Behörden arbeiteten derweil mit Analysten und weiteren Experten der Sicherheitsdienste an der Aufklärung offener Fragen zur Identität oder früherer Verbindungen der Menschen.

In einigen Fällen habe die Analyse ergeben, dass Afghanen in die USA weiterreisen dürften, erklärt der Regierungsvertreter, ohne Zahlen zu nennen. Andere Fälle seien „weiter in Arbeit“ und noch nicht geklärt.

Nach Afghanistan zurückgeschickt worden sei noch niemand. Sollten die Sicherheitsfragen nicht gelöst werden können, werde auf Einzelfall-Basis entschieden, erklärt der US-Vertreter. In einigen Fällen könne dies bedeuten, dass sie nicht in die Vereinigten Staaten, sondern in ein anderes Land gebracht werden könnten.

Dass Menschenrechtler und Juristen – die abgewiesene Afghanen im Ernstfall rechtlich vertreten könnten - dabei keinen Kontakt zu den Betroffenen haben, stößt auf scharfen Protest. „Es gibt keinen wirklichen Zugang zum Camp“, sagt Amnesty-Expertin Jelena Sesar. „Es gibt keinen öffentlichen oder unabhängigen prüfenden Blick darauf, was dort geschieht.“