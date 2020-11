Korrespondentin Holzer: „Bis mir das Ausmaß dieses Horrors klar wird, dauert es Stunden“

Anzeige

Am Nachmittag des 13. November 2015 organisierten Kollegen meiner Bürogemeinschaft in der Rue de la Folie-Méricourt in Paris einen Umtrunk. Wir stoßen regelmäßig auf den Feierabend an und bevorzugt freitags. Allerdings gehe ich bereits am frühen Abend nach Hause, um für eine Party am nächsten Tag noch einen Kuchen zu backen.

„Beruhige mich: Du bist nicht am Platz der Republik!?!“

Ich eile am Restaurant „Casa Nostra“ und dem mir gut vertrauten Café „La Bonne Bière“ vorbei und nehme mir am Platz der Republik ein Leihrad, um in meine Wohnung im ruhigen Südwesten von Paris zu fahren. Ein paar Stunden später reißt mich eine SMS meines damaligen Freundes aus meiner Backaktion: „Beruhige mich: Du bist nicht am Platz der Republik!?!“

Reflexhaft mache ich das Radio an, setze mich vor den Computer, um nachzusehen, was los ist. Und tue mich schwer, die Geschehnisse zu begreifen. Die Rede ist von mutmaßlichem Terror und von mehreren Tatorten, einer noch unbekannten Zahl an Tätern und Opfern, von Chaos und Angst. Die Polizei sperrt das betroffene Viertel um den Platz der Republik ab. Bis mir das ganze Ausmaß dieses Horrors klar wird, dauert es Stunden.

Ich verbringe sie fassungslos vor dem Fernseher und meinem Handy. Freunde melden sich, Kollegen erkundigen sich nach der Lage und nach mir. Einen Artikel schreibe ich an diesem Abend nicht, denn alles erscheint mir zu konfus. Auch den Kuchen backe ich nicht fertig. Die Party ist abgesagt.

Bedrückende Stille in der Stadt

Am nächsten Morgen, einem düsteren Samstag, fahre ich zu den Tatorten, zu denen auch das „Casa Nostra“ und „La Bonne Bière“ gehören. Es sind fast nur Kamerateams und andere Journalisten unterwegs. Eine bedrückende Stille herrscht in diesem Viertel, sonst einem der lebendigsten von Paris.

Genau deshalb wurde es getroffen. Und genau deshalb bestehen viele Pariser im Anschluss darauf, weiter auszugehen. Jetzt erst Recht. Bis man das wieder angstfrei tut, wird Zeit vergehen. Fünf Jahre später gibt es so viele weitere Orte, die brutalen Terror erlebt haben. Aber die Erinnerung an den 13. November 2015 bleibt für uns in Paris eine besonders einschneidende.