Kontaktbeschränkungen schon zu Weihnachten: Mecklenburg-Vorpommern setzt neue Corona-Maßnahmen früher um

Wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstagabend bekannt gab, bereitet sich das Land auf den Katastrophenfall vor. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, sollen daher die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens früher als in anderen Bundesländern umgesetzt werden. So soll die weitere Verbreitung der Corona-Variante Omikron eingeschränkt werden.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich am Dienstag darauf geeinigt, dass sich maximal 10 Geimpfte und Genesene ab dem 28. Dezember treffen dürfen, ausgenommen von der Regel sind Kinder unter 14 Jahre. In Mecklenburg-Vorpommern soll die Verschärfung allerdings schon ab Heiligabend gelten.

Niedersachsen setzt Beschlüsse erst nach Weihnachten um

Mecklenburg-Vorpommern geht damit einen anderen Weg als beispielsweise Niedersachsen. Stephan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident, hatte nach den Bund-Länder-Beratungen bereits angekündigt, die Kontaktbeschränkungen noch nicht über die Feiertage verschärfen zu wollen.

Kliniken drohen überlastet zu werden

Hintergrund für die strikte Weihnachtsregelung in dem ostdeutschen Bundesland sei neben der Omikron-Variante auch die drohende Überlastung des Gesundheitswesens. Kliniken arbeiteten schon jetzt „absolut am Limit“, erklärte Schwesig. Viele weitere neue Bestimmungen der Ministerpräsidentenkonferenz waren in Mecklenburg-Vorpommern bereits in Kraft.

Die Gesundheitsministerin in Schwesigs Kabinett, Stefanie Drese, erklärte außerdem, dass in dem Bundesland die Impfauffrischung künftig bereits nach drei Monaten verabreicht werden dürfe. Damit soll das bundesweite Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Ende des Jahres unterstützt werden.