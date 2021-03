Umfrage: Jeder fünfte Deutsche will Kontakt-Beschränkungen an Ostern nicht einhalten

Anzeige

Berlin. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag gelten auch für die kommenden Oster-Feiertage strenge Corona-Regeln. Höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten - plus Kindern unter 14 Jahren - sollen sich treffen dürfen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Sender RTL und NTV will sich jedoch etwa jeder fünfte Deutsche nicht an diese Kontaktbeschränkungen halten.

Video Inlandsurlaub verboten, Mallorca erlaubt? Tourismus enttäuscht von Beschlüssen 2:13 min Obwohl Bund und Länder bei der vergangenen MPK über den Oster-Urlaub beraten wollten, blieben viele Hoteliers und Gastwirte in Deutschland ratlos zurück. © Reuters

Besonders junge Menschen wollen demnach über Ostern nicht auf Kontakte verzichten. Jeder dritte 18-29-Jährige könne sich vorstellen, an den Feiertagen gegen die Kontaktregeln zu verstoßen.

57 Prozent der Befragten finden die nun beschlossenen Maßnahmen laut RTL-Angaben verwirrend und nicht mehr nachvollziehbar. Besonders groß sei das Unverständnis in Bezug auf die Regelungen für Urlaubsreisen.

86 Prozent gaben demnach an, die derzeitigen Regeln nicht nachvollziehen zu können. Reisen ins Ausland, etwa nach Mallorca, sind möglich, während Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze in Deutschland weiter zu bleiben sollen.