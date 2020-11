Die Grünen müssen wieder unbequemer werden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Als die Grünen vor 40 Jahren begannen, die Parlamente zu stürmen, waren die Kritiker nicht weit. An der Wiege der Ökopartei standen Schmähungen, die sich gegen das Äußere ihrer Vertreter richteten – und ihre Inhalte. Die natürlichen Lebensgrundlagen galten vielen Konservativen seinerzeit noch als unerschöpfliche Ressource.

Heute kommt die Kritik an den Grünen aus dem linksökologischen Lager. Es entsteht organisatorische Konkurrenz an der Schwelle zwischen Zivilgesellschaft und etablierter Politik. Für die Grünen ist das eine Herausforderung, die sich bei unsachgemäßer Handhabung zur Bedrohung auswachsen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der sichtbar werdende Prozess ist nur natürlich. Die Grünen sind etabliert und professionalisiert; sie überlassen nichts mehr dem Zufall. Just in dem Augenblick, in dem sie sich anschicken, eine Art Volkspartei zu werden, ergeht es ihnen wie Union und SPD. Den Sozialdemokraten erwuchs Konkurrenz durch die Linke, der Union durch die AfD.

Etwas so bisher nicht Dagewesenes kommt hinzu: der Faktor Zeit. Denn Klimaforscher sagen, dass bloß noch wenige Jahre verbleiben, um die Erderwärmung zu begrenzen. Das gefährdet, was Bestandteil von Politik ist: Kompromisse.

Freilich sollte man den Grünen nicht Unrecht tun. Ihnen kommt der Verdienst zu, dem Klimaschutz die nötige Aufmerksamkeit verschafft zu haben. Und auch wenn Kompromisse mit dem Klima nicht möglich sind, müssen sie in Koalitionen trotzdem geschlossen werden.

Anzeige

Das Gute an der Entwicklung ist, dass es sich die Grünen nicht mehr so leicht machen können wie zuletzt, als sie auf der Jagd nach Umfrage- und Wahlprozenten nach dem Motto verfuhren: „Allen wohl und niemandem weh.“ Sie müssen präziser und wieder unbequemer werden. Der Glaube, es auf dem Weg nach oben jetzt „geschafft“ zu haben, wäre der erste Schritt ins Aus.