Konjunkturpaket: Mehrheit der Deutschen findet Familienbonus gut

Köln. Eine Mehrheit der Deutschen begrüßt den von der großen Koalition geplanten Familienbonus. Die einmalige Auszahlung von 300 Euro pro Kind an Familien sehen 59 Prozent der Befragten als Schritt in die richtige Richtung, wie eine am Donnerstag in Köln veröffentlichte ARD-Erhebung ergab.

35 Prozent betrachten demnach einen solchen Familienbonus als falschen Weg. Das Institut Infratest dimap befragte für den ARD-"Deutschlandtrend" noch vor Bekanntgabe der Details zu diesem Beschluss am Dienstag und Mittwoch 500 Wahlberechtigte.

Video Konjunkturpaket: 130 Milliarden Euro gegen die Corona-Krise 2:20 min Die große Koalition hat am Mittwoch lange um ihr "Zukunftspaket" gerungen. Eine Einigung: Die Mehrwertsteuer wird für sechs Monate gesenkt. © Reuters

Am späten Mittwochabend verständigten sich Union und SPD auf ein umfangreiches Konjunkturpaket, das Deutschland aus der Corona-Krise helfen soll. Eine der beschlossenen Maßnahmen ist die einmalige Auszahlung von 300 Euro pro Kind an Familien.

Mehrheit gegen Autokaufprämie

Kritischer bewerten die Bundesbürger hingegen den von den Regierungsparteien verworfenen Vorschlag einer staatlichen Autokaufprämie. 55 Prozent der Befragten sprachen sich vor dem Koalitionsgipfel grundsätzlich dagegen aus. Die vom Kabinett beschlossene Beschränkung einer staatlichen Kaufförderung auf E-Autos unterstützen 18 Prozent. Fast ebenso viele (19 Prozent) hätten sich eine gleich hohe Kaufprämie für alle Motortypen gewünscht.

Befragungsdaten: Aus der wahlberechtigten Bevölkerung in Deutschland wurden 500 Menschen im Zeitraum zwischem dem 2. Juni und dem 3. Juni befragt. Die Erhebung erfolgte mittels Telefoninterviews (CATI). Es handelt sich um eine repräsentative Umfrage.