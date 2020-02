Konflikt in Syrien eskaliert - Türkei fordert Unterstützung der Nato

Anzeige

Ankara. Der Konflikt zwischen türkischen und syrischen Truppen im Nordwesten Syriens eskaliert: Bei einem Luftangriff auf türkische Soldaten, für den Ankara die von Russland gestützte syrische Regierung verantwortlich macht, seien mindestens 29 Soldaten ums Leben gekommen, teilte der türkische Gouverneur der an die Rebellenhochburg Idlib grenzenden Provinz Hatay, Rahmi Dogan, am frühen Freitagmorgen mit.

Die Türkei gab bekannt, im Gegenzug würden “alle bekannten” Ziele der syrischen Regierung von türkischen Kräften auf dem Boden und aus der Luft angegriffen.

Ömer Celik, ein Sprecher der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan, rief die Nato auf, der Türkei beizustehen. In Richtung Europäische Union richtete er zudem eine Warnung: "Unsere Flüchtlingspolitik ist die gleiche, aber wir haben hier eine Situation, wir sind nicht länger in der Lage, Flüchtlinge zurückzuhalten."

In der Türkei leben 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge

In der Türkei leben rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Laut einer Vereinbarung zwischen Ankara und der EU von 2016 hat die Türkei sich bereiterklärt, Flüchtlinge verstärkt davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Seitdem hat Erdogan bei verschiedenen Streitigkeiten wiederholt damit gedroht, “die Tore zu öffnen”.

Ein „senior official“ des türkischen Präsidialamtes hat auch mir soeben bestätigt, dass die #Türkei als Konsequenz aus dem Luftangriff auf türkische Soldaten in #Idlib die Grenzen zur EU für Flüchtlinge nicht mehr geschlossen hält. — oliver mayer-rüth (@oliverreporter) February 28, 2020

Der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen mindestens 34 türkische Soldaten am Donnerstag in Idlib ums Leben. Der Angriff ereignete sich dem Aktivistennetzwerk nach in der Region Dschabal al-Sawija im Süden Idlibs. Demnach hatten kurz zuvor türkisch gestützte syrische Oppositionskämpfer die strategisch wichtige Stadt Sarakeb von Regierungstruppen zurückerobert.

Obwohl die Regierungstruppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad Sarakeb verloren geben mussten, machten sie in Richtung Süden große Gewinne. Assad kontrolliert derzeit beinahe den gesamten Süden der Provinz, wie staatliche Medien und Aktivisten mitteilten.

UN fordern sofortigen Waffenstillstand

Im türkischen Fernsehen waren nach dem Angriff vom Donnerstag Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Luftangriffen auf syrische Ziele zu sehen. Erdogan berief eine Notfallsitzung in Ankara ein, wie der Sender NTV berichtete. Sein Sprecher Ibrahim Kalin, der in der türkischen Außenpolitik ebenfalls eine große Rolle spielt, sprach mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Robert O’Brien. Außenminister Mevlüt Cavusoglu telefonierte der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

UN-Generalsekretär António Guterres wiederholte seinen Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand und drückte ernsthafte Besorgnis über das Risiko für Zivilisten aus, wie sein Sprecher Stéphane Dujarric sagte. "Ohne dringende Handlung wächst das Risiko einer noch größeren Eskalation von Stunde zu Stunde."

Erst kürzlich war eine russische Delegation zwei Tage lang für Gespräche über die Situation in Idlib in Ankara gewesen. Hunderttausende Zivilisten sind bisher vor der Gewalt geflohen, auch in Richtung der Grenze zur Türkei. Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in dem Bürgerkriegsland Syrien.

Anadolu zufolge versammelte sich eine wütende Menge vor dem russischen Konsulat in Istanbul. "Mörder Russland, Mörder Putin", riefen sie demnach, vor einer Reihe von Bereitschaftspolizei und Wasserwerfern stehend.

RND/cle/AP