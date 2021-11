Krise an polnisch-belarussischer Grenze: Putin bietet Hilfe an

Anzeige

Moskau. Angesichts der Krise um Tausende Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus hat Russlands Präsident Wladimir Putin Hilfe angeboten. Moskau sei bereit, „auf jede erdenkliche Weise“ zu einer Lösung beizutragen, sagte Putin in einem Interview, das das russische Staatsfernsehen am Sonntag ausstrahlte. Bereits vergangene Woche hatte ein Kremlsprecher angekündigt, dass Russland sich einbringen wolle.

In einem zuvor schon ausgestrahlten Teil des Interviews hatte Putin zudem Hoffnung auf ein Gespräch zwischen der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem autoritären belarussischen Machthaber Lukaschenko geäußert. Zuvor hatte Merkel Putin um Hilfe gebeten. Russlands Staatschef hat einen direkten Draht zu Lukaschenko, dem die EU vorwirft, Menschen aus Krisengebieten nach Belarus zu holen, um sie dann nach Europa zu schleusen. Eine eigene Vermittlung stellte Putin bislang nicht in Aussicht.

Vermutet wird, dass der oft als „letzter Diktator Europas“ kritisierte Lukaschenko, den die EU nicht mehr als Präsidenten anerkennt, die Migranten als Druckmittel benutzt, um den Westen zum Dialog zu zwingen. Moskau wies wiederholt Vorwürfe zurück, russische Fluggesellschaften seien daran beteiligt, Migranten nach Belarus zu bringen.