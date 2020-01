Kommunen wollen aus Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufnehmen

Anzeige

Potsdam/Berlin. Kommunalpolitiker fordern Möglichkeiten für die unkomplizierte Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Migranten. Das Bündnis "Sichere Häfen", dem mehr als 120 deutsche Städte angehören, pocht auf ein stärkeres Entgegenkommen von Bund und Ländern.

Seenotrettung sei eine humanitäre und keine politische Maßnahme, sagte der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert (SPD), Koordinator des Bündnisses am Montag in Berlin. Auch er pochte auf mehr Spielraum für die Kommunen. „Die Zahl derer, die bereit sind, diese humanitäre Katastrophe mit abzufangen, die steigt täglich.“ Trotz der grundsätzlichen Zuständigkeit des Bundes gebe es dafür Möglichkeiten im Aufenthaltsgesetz.

Mit Blick auf das Mittelmeer sagte die Sprecherin der Grünen im Bundestag, Luise Amtsberg: „Es ist unser Meer.“ Alle europäischen Staaten seien für die Situation auf dem Mittelmeer verantwortlich. Der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando von der sozialdemokratischen PD, sprach angesichts ertrinkender Migranten auf dem Mittelmeer von einem „Genozid“.

Aufnahmewillige Kommunen fordern Entgegenkommen des Bundes

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, Minister Horst Seehofer (CSU) begrüße die Aufnahmebereitschaft zahlreicher Kommunen. Um deren Wunsch zu entsprechen, sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) seit Jahresbeginn angewiesen worden, den Bundesländern aufnahmebereite Kommunen zu benennen, damit diese Schutzsuchende dorthin verteilen könnten. „Der Hintergrund für dieses Verfahren ist, dass der Bund den Städten und Kommunen die aus Seenot geretteten Personen nicht selbst zuweisen kann.“ Die Unterbringung vor Ort sei laut Gesetz Sache der Länder.

Am 28. Januar wird Schubert im Bundesinnenministerium über Möglichkeiten für mehr Mitsprache der Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme beraten. Es sei das erste Treffen. Briefe mit dem Anliegen seien bislang unbeantwortet geblieben, sagte der Potsdamer OB. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) führte Schubert aus: "Es ist gut, dass endlich Bewegung in die Sache kommt und wir das Gespräch im Bundesinnenministerium haben. Das Bündnis sichere Häfen will in der kommenden Woche zwei Dinge diskutieren: Zum einen, wie kann es gelingen, dass Kommunen, die aufnahmewillig sind, auch wirklich mehr Menschen aufnehmen können. Und, was viel mehr drängt, wie wir die humanitäre Katastrophe im Mittelmeerraum beenden und dafür sorgen können, dass Kinder, die sich dort in Lagern befinden, in sichere Unterkünfte kommen."

Der OB von #Potsdam, Mike Schubert, fordert für das Bündnis „Sichere Häfen“

Es gehe nicht darum, den so genannten "Königsteiner Schlüssel" für die Verteilung von Asylbewerbern auf Länder und Kommunen zu ersetzen, sondern es Städten zu ermöglichen, mehr Menschen aufzunehmen, wenn die Städte das schultern können und es demokratisch legitimiert ist. In Potsdam habe er eine breite Rückendeckung der Stadtverordneten und der Zivilgesellschaft, sagte Schubert.

