Kommt es in Bulgarien zu Neuwahlen?

Berlin. Gut zehn Tage nach der Wahl kommt am Donnerstag in Sofia erstmals Bulgariens neue Nationalversammlung zusammen, in der jetzt sechs Parteien vertreten sind, die sich auf 240 Sitze verteilen. Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass rasch eine neue Regierung gebildet wird.

Unter den Erwartungen

Zwar holte Ministerpräsident Bojko Borissov (61) mit seiner konservativen Partei Gerb (Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) erneut den Wahlsieg, blieb aber mit 26 Prozent (75 Sitzen) völlig unter den Erwartungen und Prognosen von über 30 Prozent. Da ihm die traditionellen Koalitionspartner beziehungsweise Dulder aus dem nationalistischen bis rechtsextremen Milieu (Ataka) verloren gingen, weil sie die 4-Prozent-Hürde nicht mehr schafften, kann er kein neues Kabinett aufstellen.

Neuer Kandidat

Wohl als Konsequenz gab Borissov am Mittwoch in Sofia bekannt, dass er keine vierte Amtszeit mehr anstrebe. Er kündigte an, für das Amt des Ministerpräsidenten einen anderen Kandidaten mit einer „sehr klaren europäischen Nato-Orientierung“ vorzuschlagen. Er wolle das bulgarische Volk nicht spalten. Namen nannte er nicht. Borissov ist mit kurzen Unterbrechungen seit 2009 Ministerpräsident.

Schachzug

Mit diesem Schachzug will Borissov womöglich seine Partei als potenziellen Koalitionspartner im Rennen halten. Der einzige potenzielle Verbündete der Gerb aus früheren Zeiten ist die DPS (Bewegung für Rechte und Freiheiten) der türkischen Minderheit mit 10,5 Prozent und 30 Sitzen. Sie holt seit 1990 stabil zweistellige Wahlergebnisse, aber das Verhältnis zu Gerb gilt als völlig zerrüttet. Die DPS wird von Gerb als „Quelle der Korruption“ bezeichnet, obwohl die Regierungspartei selbst immer wieder von Skandalen erschüttert wird.

Die anderen Parteien im Parlament sehen sich klar in Opposition zu Gerb, sind sich aber untereinander (noch) nicht grün, so dass ein schnelles Mitte-Links-Bündnis auch nicht in Sicht ist.

Wo ist „Slawi“?

Die schillerndste Figur in der neuen Nationalversammlung ist der TV-Showmaster Stanislaw („Slawi“) Trifonow (54) der mit seiner Neugründung ITN („Ima Takiv Narod“; „Es gibt so ein Volk“) aus dem Stand von 0 auf 17,6 Prozent (51 Sitze) kam und damit auf Platz 2 landete. Nach Einschätzung von Parvan Simeonov vom Meinungsforschungsinstitut Gallup in Sofia, ist die ITN eine klassische Partei mit Bezug auf eine einzelne Führungspersönlichkeit. Trifonow sei in etwa vergleichbar mit dem Satiriker und Schauspieler Wolodymir Selenskyi, der es 2019 über seine TV-Karriere schaffte, Präsident der Ukraine zu werden. Allerdings tauchte „Slawi“ nach der Wahl völlig ab, es hieß, er habe Corona-Symptome und müsse in Quarantäne. Eine Interviewanfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) wurde zurückhaltend beantwortet: „Wir melden uns, wenn es so weit ist.“

Trifonows politische Richtung ist nicht klar auszumachen. Semeonov sieht bei ihm einen leichten Hang zum Populismus und zu vermeintlich einfachen Lösungen für komplizierte Sachverhalte. Auf jeden Fall positionierte sich die ITN schon im Sommer 2020 eindeutig gegen die Regierung Borissov, als es in Sofia und anderen großen Städten zu wochenlangen Protesten kam.

Hoffnung der Liberalen

Ein Hoffnungsträger der liberalen Wählerschaft ist die Partei DB (Demokratisches Bulgarien), die ebenfalls erstmals im Parlament vertreten ist und auf 9,45 Prozent (14 Sitze) kam. Sie wird geführt von dem ehemaligen Justizminister Christo Iwanow (46), der bei den Protesten im vergangenen Jahr mit spektakulären Aktionen hervortrat. In der DB vereinen sich christlich-soziale, liberale und grüne Richtungen. Martin Kothé, Chef des Südosteuropa-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Sofia, charakterisiert die Politik der DB als „sehr glaubwürdig“, „reformorientiert“ und als Vorreiter im Kampf gegen Korruption. Kothé: „Für die DB ist Rechtsstaatlichkeit ein hoher Wert.“ Semeonov ordnet sie als klar „prowestlich“ ein mit jungen Sympathisanten, die in den sozialen Netzwerken viel Wirbel erzeugen.

Auch drin: „Mafia raus“

Ebenfalls dem Kampf gegen die Korruption hat sich das Bündnis ISMV verschrieben, das von der IS.BG („Isprawi se BG“; „Steh auf, Bulgarien“) und („Mutri vun“, „Mafia raus“) getragen wird. Unter Führung der Juristin und ehemaligen BSP-Politikerin Maja Manolowa kam ISMV auf 4,7 Prozent und 14 Sitze. Sie begreift sich als Bürgerrechtsbewegung, die auch die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGO) koordinieren will.

Russland und Nostalgie

Last but least ist die Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) zu nennen, die 1990 aus der alten Kommunistischen Partei hervorgegangen ist und jetzt als drittstärkste Kraft (15 Prozent, 51 Sitze) ins Parlament einzieht. Die Sozialisten haben in den vergangen 30 Jahren verschiedene Richtungsschwankungen durchgemacht; zaghafte Versuche der neuen Parteichefin Kornelija Ninowa (52), die Partei stärker westlich auszurichten, blieben im Ansatz stecken. Viele Anhänger sind ehemalige Kommunisten, die eher einem nostalgischen Gefühl mit starker Bindung an Russland anhängen. Die BSP war immer der Hauptgegner der Gerb und scheidet von daher als möglicher Koalitionspartner völlig aus. Sie kommt auch nicht als Partner für die drei neu im Parlament vertretenen Parteien ITN, ISVM und BG infrage, sodass derzeit weder das Oppositionslager noch der Wahlgewinner eine Regierung bilden können.

Kabinett der Experten?

Borissov, der es vom einstigen Personenschützer von KP-Chef Todor Schiwkow (1911–1998) zum Ministerpräsidenten brachte, sprach nach der Wahl von einem „Kabinett“ der Experten, dem Beobachter jedoch wenig Chancen einräumen. Im schlimmsten Fall nimmt das Land Kurs auf Neuwahlen, die frühestens Ende des Jahres stattfinden könnten.