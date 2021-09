Kommt das Recht auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen doch noch?

Anzeige

Berlin. Unmittelbar vor den entscheidenden Beratungen des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zur Einführung einer Ganztagsbetreuung an Grundschulen am Montag haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und das Deutsche Kinderhilfswerk eine Einigung gefordert. „Die jetzige Bundesregierung steht im Wort und ich erwarte, dass sich Bund und Länder im Interesse der Familien und der Weiterentwicklung der Grundschulen in der Frage der Ganztagsbetreuung einigen“, sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auch beim Deutschen Kinderhilfswerk hofft man auf eine Einigung im Vermittlungsausschuss, allerdings stehen bei der Kinderrechtsorganisation qualitative Aspekte stark im Vordergrund. „Bei allen Diskussionen über die Finanzierung, darf die Qualität nicht auf der Strecke bleiben“, sagte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann gegenüber dem RND.

Es dürfe nicht um eine reine Verwahrung für Kinder gehen, damit sei niemandem geholfen. Der Bund dürfe nicht von vornherein seine Beiträge deckeln und die Belastungen allein den Ländern aufbürden. Nicht zuletzt gehe es auch um qualifiziertes Personal.

Prestigeprojekt der Großen Koalition

Hintergrund ist ein Streit zwischen Bund und Ländern, bei dem es im Wesentlichen um die Kosten geht. Die Ganztagsbetreuung für Schüler der Klassen 1 bis 4 gehört zu den Prestigeprojekten der Großen Koalition, und der Bundestag hatte Anfang Juni auch schon den entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Er sieht vor, dass alle Kinder, die ab Sommer 2026 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den ersten vier Schuljahren haben.

Der Bundesrat stimmte dem Gesetz jedoch nicht zu und rief statt dessen den Vermittlungsausschuss an. Mehrere Bundesländer hatten kritisiert, dass der Bund sich bei den entstehenden Kosten zu wenig beteilige.

Nach unterschiedlichen Berechnungen müssen zur Erfüllung des Rechtsanspruches im vollen Umfang im Jahr 2030 zwischen 600.000 und eine Million zusätzliche Ganztagsplätze in Deutschland geschaffen werden. Das ist mit Investitionskosten von 4,5 bis 7,5 Milliarden Euro verbunden. Der Bund wollte davon etwa die Hälfte übernehmen, die Länder verlangen aber 70 Prozent der Kostenübernahme.

Darüber hinaus geht es um die langfristige Finanzierung von Betriebskosten und Personal. Vor allem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte hier zuletzt Druck gemacht und eine „realistische und belastbare Bedarfsprognose“ gefordert. Aber auch Hessen und Niedersachsen hatten Nachbesserungen gefordert.

Es geht nicht nur um die Verteilung der Kosten

Aus Sicht des Kinderhilfswerks ist es wichtig, dass sich Bund und Länder im Vermittlungsausschuss zu „einer gemeinsamen Verantwortung bekennen, nicht nur bei der Verteilung der Kosten, sondern auch bei der Definition von Qualitätsstandards“. „Ganztagsbetreuung“, so Bundesgeschäftsführer Hofmann, „muss auch Ganztagsbildung ermöglichen, die sich an kindlichen Bedürfnissen, individuellen Entwicklungsschritten und an den vielfältigen Lebenswelten von Kindern und Familien orientiert.“ Darüber hinaus müsse auch Raum für Spiel, Erholung und Bewegung bleiben.

Wenn die Wahlkampfreden keine leeren Worthülsen sein sollen, dann gilt es jetzt einen echten Schritt in Richtung bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Nach Auffassung der GEW wäre eine Einigung am Montag ein ganz wichtiges Signal für die Familien. „Sie waren und sind durch die Auswirkungen der Pandemie ganz besonders betroffen“, hob GEW Chefin Finnern hervor. „Wenn die Wahlkampfreden keine leeren Worthülsen sein sollen, dann gilt es jetzt einen echten Schritt in Richtung bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen“, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende.

Auch sie meint, es dürfe nicht nur bei einem Rechtsanspruch bleiben, sondern Deutschland brauche eine Qualitätsoffensive für die Ganztagsangebote. Der GEW schweben dazu multiprofessionellen Teams mit ausgebildeten Fachkräften vor, in denen Erzieher, Sozialpädagogen und Lehrkräfte gemeinsam arbeiten. Dabei sollten auf eine Fachkraft nicht mehr als zehn Kinder kommen. Der Rechtsanspruch und eine damit verbundene Qualitätsoffensive müsse „auf Basis einer Dauerfinanzierung von Bund und Ländern geregelt werden“, sagte Finnern.

Wenn es zu einer Einigung im Vermittlungsausschuss kommt, muss diese noch einmal im Bundesrat und im Bundestag bestätigt werden. Und das muss in der laufenden Legislaturperiode geschehen. Gesetze, die in einer Wahlperiode nicht abschließend beraten werden, verfallen. Im Bundesrat ist am 17. September noch einmal Sitzung, der Bundestag kommt am Dienstag zusammen.