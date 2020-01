Kommission lehnt gleiche Ärztehonorare für Kassen- und Privatpatienten ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es war ein heiß umstrittenes Thema im Bundestags-Wahlkampf 2017: Die SPD hatte gefordert, dass die Ärzte für die Behandlung von Kassen- und Privatversicherten das gleiche Honorar bekommen sollen. Ansonsten bleibe die „Zweiklassenmedizin“ bestehen, schimpfte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Da die Union eine derartige Reform ablehnt, wurde bei den Koalitionsverhandlungen als Kompromiss die Einsetzung einer Kommission vereinbart, die Vorschläge ausarbeiten soll. Nun liegen die Ergebnisse vor. Die zentrale Empfehlung dürfte die SPD nicht freuen, wohl aber die Union: Die Honorare sollen nicht angeglichen werden.

Keine einheitlichen Preise

Die Kommission schlägt lediglich vor, die verschiedenen ärztlichen Leistungen künftig in einem einheitlichen Katalog für Kassen- und Privatversicherte zu definieren. Auch die Kostenbewertung der Leistungen im Vergleich zueinander soll einheitlich festgelegt werden. Das gilt ebenso für die Qualitätsstandards. Die tatsächlich gezahlten Preise sollen dann aber weiterhin getrennt für die Privatversicherung und die gesetzlichen Krankenkassen vereinbart werden. Folgt man diesem Vorschlag, würde es sich für die Ärzte auch in Zukunft mehr lohnen, Privatversicherte statt Kassenpatienten zu behandeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Angesichts der bestehenden sehr unterschiedlich gestalteten Versicherungssysteme empfiehlt die Kommission keine gemeinsame Honorarordnung mit einheitlichen Preisen“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichen Abschlussbericht der „Wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungssystem“. Die Experten sprechen lediglich von einer „partiellen Harmonisierung“. Neu ist der Vorschlag, auch in der privaten Krankenversicherung Preisverhandlungen für die Honorierung der ärztlichen Leistungen einzuführen. Das gibt es bisher nur in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Weiteres Vorgehen offen

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD festgelegt, dass die Vorschläge der Kommission nicht bindend sind. In diesem Sinne äußerte sich nun auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Wir werden den Bericht prüfen und gemeinsam mit dem Koalitionspartner entscheiden, ob und wie wir mit den Vorschlägen umgehen wollen.“

Die SPD fordert nach wie vor die Abschaffung der privaten Krankenversicherung durch die Einführung einer Bürgerversicherung. Dort sollen sich dann auch Gutverdiener und Beamte versichern müssen. Die Union ist strikt dagegen.

Anzeige

Die Grünen erklärten, der Bericht der Kommission enthalte interessante Ansätze. "Insgesamt ist das Gutachten jedoch meilenweit entfernt von den Erwartungen, die Karl Lauterbach noch bei den Koalitionsverhandlungen gesät hat. Von einem Schritt Richtung Bürgerversicherung ist nichts zu erkennen", sagte Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink.