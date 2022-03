Großer Selenskyj, Kleingeist im Bundestag

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Rede von Wolodymyr Selenskyj vor dem Bundestag geht tief ins Herz, und zugleich spricht sie für eine herausragende Fähigkeit des kühlen politischen Kalküls. Bei seinen digitalen Auftritten vor westlichen Parlamenten und Staatenlenkern steuert er gezielt wundeste Punkte der einzelnen Länder in der jüngeren Geschichte an – und formuliert daraus seinen Anspruch an Unterstützung zur Rettung der Ukraine. Und bittet flehentlich.

Doch der Westen hält seine Forderungen für unerfüllbar, was nur zum Teil stimmt. Wie aber das deutsche Parlament mit Selenskyj und seinem Land am Donnerstag umgegangen ist, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Einfach würdelos.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Anzeige

Zunächst hält Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt eine überflüssige Ansprache. Während Selenskyj aus dem Kriegsgebiet zugeschaltet ist, erzählt die Grünen-Politikerin, was in der Ukraine passiert. Das weiß der Präsident nun wirklich selbst am besten. Und in Deutschland ist es auch bekannt. Mit bedeutungsschwerem Ton sagt die Politikerin, dass „wir“ – wer immer das ist – die Ukraine und ihre Menschen sähen und in Gedanken bei ihr seien und auch bei jenen, die um „Euch“ trauern.

Video Schwere Explosionen in Kiew: Zwei Tote nach Angriff auf Wohnhaus 1:34 min In einem Wohnhaus in Kiew brach nach einem Angriff mit schweren Explosionen ein Feuer aus. Zwei Menschen wurden dabei getötet. © Reuters

Selenskyj muss sich das anhören und weiß, dass ihm dieses Mitgefühl herzlich wenig bringt. Er braucht jetzt nicht als erstes jemanden, der bei denen ist, die um sein Land, die Toten und Verletzten trauern. Er braucht Leute, die kommen beziehungsweise Militärgerät liefern, mit dem sich die von Kremlchef Putin angegriffene Ukraine verteidigen kann.

Am Mittwoch hatte er vor beiden Kammern des US-Kongresses an den japanischen Angriff 1941 auf die US-Pazifik-Flotte in Pearl Habor sowie an die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Alle wissen um die harten Reaktionen der USA – im übrigen auch um die bedingungslose Solidarität Deutschlands mit dem Nato-Partner USA gegen die Taliban in Afghanistan 2001.

Anzeige

Selenskyj redet den Deutschen ins kollektive Gewissen

Am Donnerstagmorgen redete Selenskyj den Deutschen ins kollektive Gewissen, indem er die Mauer herausgriff, die das Land trennte und die die Bürgerinnen und Bürger der DDR einrissen, um frei zu sein. Jetzt gehe es darum, den Bau einer neuen Mauer in Europa zu verhindern und den Krieg zu stoppen.

Anzeige

Aber weder gehen die USA und die Nato auf die Forderung ein, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen, damit Russland keine Bomben mehr auf Entbindungsstationen, Kindergärten, Schulen und Schutzräume für Zivilisten werfen kann. Der Westen muss sich selber schützen und will eine Eskalation des Krieges mit Russland zu einem dann zu befürchtenden dritten Weltkrieg verhindern. Noch will die Bundesregierung der Ukraine helfen, schnellstmöglich in die EU aufgenommen zu werden. Das könnte sie aber durchaus.

Video Selenskyj vor US-Kongress : „Wir brauchen Sie jetzt“ 1:40 min In seiner Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses wiederholte Selenskyj mit Nachdruck die Forderung der Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. © Reuters

Selenskyj hat nichts zu verlieren, seine harte Kritik an Deutschlands Unbeweglichkeit in diesem Zusammenhang sowie für den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland wirken nach. Er spricht von einer neuen Mauer, hinter der sich die Deutschen weiter befänden – auf der Seite in Europa, wo es Freiheit gebe.

Er bittet Deutschland diese Mauer wieder einzureißen und den Krieg in seinem Land zu stoppen. Er wendet sich an Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich.

Und was macht der Bundestag? Er geht zur Tagesordnung über. Göring-Eckardt gratuliert zwei Abgeordneten zum Geburtstag und will dann über die Einführung einer Corona-Impfpflicht debattieren lassen. Die Union protestiert. Und die Fraktionen streiten.

Ihren Applaus im Stehen für den ukrainischen Präsidenten, der vielleicht sein Leben in diesem Krieg geben wird, ist schon verhallt. Man schämt sich. Sie hätten einfach alle schweigen sollen vor und nach seiner Rede.