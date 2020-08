Kommentar zum Fall Alexej Nawalny: Wladimir Putins perfide Politik

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es ist wie immer. Nur macht das die Sache nicht besser. Es macht sie schlimmer. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawlny ringt in einem russischen Krankenhaus um sein Leben. Und angeblich hat der Kreml mal wieder nichts damit zu tun. Derselbe Kreml, der nun anscheinend versucht zu verhindern, dass Nawalny zu medizinischen Zwecken nach Deutschland ausgeflogen wird - was man ihm natürlich ebenfalls nicht nachweisen kann. So sieht Machtpolitik a là Wladimir Putin aus.

Die Methoden des einstigen KGB-Agenten und seiner Gewährsmänner liegen wegen ihrer Häufung zwar offen zutage. Es sind die Methoden der Konspiration. Da werden Journalistinnen erschossen - wie 2006 Anna Politkowskaja. Da werden Oppositionelle oder Doppelagenten Opfer von Giftanschlägen - wie Alexander Litwinenko 2006 oder Sergej Skripal 2018. Da zetteln Separatisten in der Ukraine 2014 einen Krieg an - mit Billigung des Kreml, aber angeblich nicht auf dessen Initiative.

Mord im Herzen Berlins

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schließlich sind da der Cyberangriff auf den Bundestag 2015, der Russland zugeschrieben wird, ohne dass sich dies, wie meist bei Cyberangriffen, vollständig nachvollziehen ließe - und der Tiergarten-Mord an dem Georgier Zelimkhan Khangoshvili 2019, der im Kaukasus gegen die Russen gekämpft hatte. Er wurde erschossen - unweit des Kanzleramtes und laut Bundesanwaltschaft in russischem Auftrag.

Video Russischer Oppositioneller Nawalny im Krankenhaus 0:48 min Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist offenbar mit Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. © Reuters

Manchmal ist die Beweislage gegen den Kreml dünn, manchmal weniger dünn. Aber der Trend ist eindeutig. Das Regime des Präsidenten arbeitet mit Mitteln der Einschüchterung nach außen und nach innen - ganz so, wie es Anna Politkowskaja vor ihrem Tod beschrieben hat: “Er rechnet ab mit denen, die sich allzu aufmüpfig gebärden, erstickt Meinungsvielfalt und Freiheit im Keim.” Es bedarf nicht immer einer Kugel. Bei Litwinenko und Nawalny reichte offenbar eine Tasse Tee.

Anschläge mit Tee

Anzeige

Das Angebot, Nawalny nach Deutschland auszufliegen, ist faktisch hilfreich, weil es ihn einer medizinischen Behandlung zuführen könnte, die dem Einfluss des Kreml entzogen ist. Politisch wirkt das Angebot wie Kritik, weil es sagt: “Wir trauen Euch nicht.” Es passt freilich zur Perfidie derer in Moskau und Omsk zu behaupten, der Oppositionelle sei erstens nicht transportfähig und zweitens auch gar nicht vergiftet worden. Wer wollte, so lange er keinen Zugang zum Betroffenen hat, das Gegenteil beweisen? So folgt ein zweites Attentat im Gewand der Fürsorge.

Putin weiß, dass die Bundesregierung und der Westen insgesamt bei so unsicherer Fakten-Lage kaum reagieren können. Ohnehin handelt es sich im vorliegenden Fall um eine innere Angelegenheit Russlands. Im Zweifel hat der russische Präsident hierzulande auch zu viele Sympathisanten, die ihm rechts wie links propagandistisch in die Hände spielen. Gegen diese Art des ebenso verdeckten wie aggressiven Autoritarismus ist jedenfalls kaum ein Kraut gewachsen. Das ist das Bitterste daran.