Bald bundesweiter Verdachtsfall? Für die AfD geht es ums Überleben

Anzeige

Anzeige

Noch ist offen, wie das Verwaltungsgericht Köln über die Klagen der AfD gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz urteilt. Dass die Partei Hass schürt, dass sie Rechtsextreme hofiert, dass sie mit Putin gekuschelt und sich in den vergangenen Jahren stetig radikalisiert hat, ist auch ohne das Abschöpfen geheimer Quellen sonnenklar.

Alles liegt auf dem Tisch, die Verachtung demokratischer Institutionen und einer vielfältigen Gesellschaft ebenso wie das Andocken an Verschwörungserzählungen und Staatsverachtung bei den durch die Partei vielerorts befeuerten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.

Die AfD steckt bundesweit als politische Kraft in einer existenziellen Krise. Das Kölner Urteil, ganz gleich wie es ausfällt, wird daran nur wenig ändern. Westdeutsche Führungskräfte der Partei befürchten einen Exodus der Qualität. Bürgerliche Konservative, mit denen sich die AfD so gerne schmückt, würden dann nichts mehr mit der Partei zu tun haben wollen.

Die AfD ist am Ende – ein hausgemachtes Ergebnis

Anzeige

Doch wer sich zur AfD bekennt, fühlt sich in der rechten Schmuddelecke wohl. Entweder, weil er dort ohnehin seine ideologische Heimat hat, oder aus Trotz und als ausgestreckten Mittelfinger gegen die wahre Mitte der Gesellschaft.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die AfD ist als gesamtdeutsche Partei am Ende. Das Anbiedern an Corona-Maßnahmengegner hat der Partei kaum nennenswert zusätzlichen Zuspruch gebracht. Von der Nähe zu Putin will man sich in den Ost-Verbänden bis hinauf zu Parteichef Chrupalla auch im Angriffskrieg nicht distanzieren. Von der durch den Ukraine-Krieg eskalierenden Sprit- und Energiekrise kann die AfD bislang auch nicht profitieren.

Die Prozessvertreter des Bundesamts für Verfassungsschutz sahen nicht immer gut aus am ersten Verhandlungstag in Köln. Doch selbst wenn die AfD eine bundesweite Beobachtung aus formalen Gründen abwenden kann, was unwahrscheinlich ist, hätte sie wenig Anlass zum Jubeln. Ihre Krise reicht tiefer. Und sie ist hausgemacht.