„Kommen um neue Maßnahmen nicht herum“: Niederlande ziehen Corona-Zügel an

Den Haag. Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. „Wir kommen um neue Maßnahmen nicht herum“, sagt Gesundheitsminister Hugo de Jonge, ohne Details zu nennen. Darüber solle am Dienstag entschieden werden.

Dem Sender NOS zufolge dürfte es an vielen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht geben und der „Corona-Pass“ als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden.

Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr.