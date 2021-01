Nach Corona-Infektion: Kolumbiens Verteidigungsminister gestorben

Der damalige kolumbianische Außenminister Carlos Holmes Trujillo spricht zu Journalisten nach einem bilateralen Treffen im Department of State in Washington. Kolumbiens Präsident Duque sagte in einem Video auf Twitter, Holmes Trujillo sei am frühen Morgen nach gesundheitlichen Komplikationen gestorben, während er gegen Covid-19 kämpfte. Kolumbianische Medien hatten von einer Lungenentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 berichtet. © Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa