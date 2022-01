Kolumbien: Sprengstoff-Angriffe auf mehrere Militärbasen – ein Toter und Dutzende Verletzte

Anzeige

Anzeige

Chiriguaná. Bei mehreren Angriffen auf militärische Einrichtungen im Nordosten Kolumbiens sind insgesamt mindestens ein Soldat getötet und 22 Soldaten verletzt worden. Dies ging aus verschiedenen Mitteilungen der kolumbianischen Streitkräfte am Donnerstag hervor.

Demnach ereigneten sich die Angriffe, die ersten Informationen zufolge teilweise mit Granaten und Bomben ausgeführt wurden, in der Nacht zum Donnerstag in den Gemeinden Aguachica, Ocaña und Chiriguaná in den Departments Norte de Santander und Cesar. Medienberichten zufolge habe es bei bis zu acht Anschlägen sogar 28 Verletzte gegeben.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Ein lokaler Kommandant, Gerardo Melo Barrera, sprach im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf die Militärbasis in Chiriguaná von einer „feigen terroristischen Aktion“. Diese Aktion sei nach ersten Informationen von den „Kriminellen“ der Guerilla-Organisation ELN begangen worden.

Mehrere bewaffnete Gruppen sind im Nordosten Kolumbiens aktiv

Das Militär wies darauf hin, dass in diesen Gegenden ELN, der „Clan del Golfo“ und andere organisierte bewaffnete Gruppen aktiv seien. Sie kämpfen in der Region nahe der Grenze zu Venezuela unter anderem um Einfluss und Drogenhandelsrouten.

Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die größte Rebellen-Organisation Farc schloss 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung. Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich seitdem verbessert. In den vergangenen Jahren gab es in dem südamerikanischen Land aber immer wieder Anschläge auf die Polizei und öffentliche Einrichtungen, die etwa Abtrünnigen der Farc oder noch aktiven Mitgliedern der ELN zugeschrieben wurden.