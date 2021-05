Bericht: Bereits 37 Menschen bei Protesten in Kolumbien von Polizei getötet

Frankfurt a.M., Botogá. In Kolumbien sind mindestens 37 Menschen seit Beginn der jüngsten Proteste gegen die Regierung durch Polizeigewalt gestorben. Das geht aus einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Temblores ONG vom Donnerstag (Ortszeit) hervor, die Polizeigewalt dokumentiert. Mindestens 1.728 Gewalttaten durch Sicherheitskräfte seien seit dem 28. April registriert und zur Anzeige gebracht worden.

Hunderttausende Kolumbianerinnen und Kolumbianer protestieren seit Ende April gegen Maßnahmen der konservativen Regierung von Präsident Iván Duque. Auslöser war eine geplante Steuerreform, mit der Mehrausgaben durch die Corona-Krise ausgeglichen werden sollten. Gewerkschaften und soziale Bewegungen sahen vor allem die Ärmeren dadurch belastet, die Wohlhabenden jedoch nicht. Duque hat das Vorhaben inzwischen zurückgenommen, doch die Proteste gehen weiter.