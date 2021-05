Kolumbianischer Präsident entsendet Streitkräfte in Protest-Region

Anzeige

Anzeige

Bucaramanga. Nach gewaltsamen Protesten mit mindestens drei Toten hat der kolumbianische Präsident Iván Duque die Entsendung von Soldaten in die Stadt Cali angekündigt. Duque bekräftigte am Freitag, die seit Monaten anhaltenden Demonstrationen seien von illegalen Gruppen unterwandert worden.

Die Entsendung der Soldaten werde die Zahl der Kräfte in der Stadt fast verdreifachen, sagte Duque in Cali. So solle Vandalismus, Gewalt und „urbanem Terrorismus von geringer Intensität“ begegnet werden.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Zuvor hatte Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa erklärt, ein Agent seines Büros sei von Zivilisten getötet worden, nachdem er das Feuer eröffnet habe. Auch mehrere weitere Menschen seien ums Leben gekommen.

Anzeige

Proteste wegen angekündigter Steuererhöhungen

In Kolumbien kommt es seit vier Wochen zu Protesten gegen die Regierung. Hintergrund sind geplante Steuererhöhungen, mit denen die Schulden des Landes bezahlt werden sollen. Duque hat das Vorhaben inzwischen aufgegeben, aber die Proteste halten an.

Anzeige

Video Proteste und Polizeigewalt: Lage in Kolumbien bleibt angespannt 1:37 min Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten in Kolumbien halten an. © Reuters

Mehr als 40 Menschen kamen dabei ums Leben, 2200 Zivilisten und Polizisten wurden verletzt. In Videos in sozialen Medien ist ein überaus gewaltsames Vorgehen der Polizei zu sehen. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte und Human Rights Watch riefen zu einem Ende der Gewalt auf.