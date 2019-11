Kollaps im Bundestag: So sieht der Terminkalender einer Abgeordneten aus

Anzeige

Berln. Am Montag der Sitzungswoche reisen die Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen nach Berlin an. An den ersten beiden Tage der Woche finden noch keine Debatten im Plenum statt - es debattieren erst Kommissionen, Arbeitsgruppen , Arbeitskreise. Die Fraktionsvorstände finden sich zusammen und bereiten die Fraktionssitzung vor. Die Parlamentarischen Geschäftsführer stellen die Rednerliste ihrer Fraktion zusammen und beraten mit den Gegenparts der anderern Fraktionen. Am Mittwoch beginnt mittags die Plenarzeit, vormittags traf sich noch das Bundeskabinett. Parallel laufen Ausschüsse. Donnerstag und Freitag sind dann volle Plenumstage.

Anke Domscheit-Berg ist Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss "Digitale Agenda" und Mitglied in der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz". Aufgaben in der Fraktionsspitze hat sie nicht. Als Oppositions-Abgeordnete wirkt sie auch nicht beim Regierungshandeln mit. Andere Mitglieder des Bundestages haben also noch weitere Aufgaben in ihrem Terminkalender.

Montag

8 Uhr Anreise nach Berlin

10-13 Uhr Enquete-Kommission, Künstliche Intelligenz und Mobilität

13:30-16 Uhr Fortsetzung Enquete-Kommission

Danach: Bürorunde oder öffentliche Termine (z.B. Cybersecurity-Konferenz mit Panel)

Abends: meist Abendveranstaltung zu Digitalen Themen, oft mit aktiver Rolle, bis 22-23 Uhr

Dienstag

9 Uhr Büroarbeit oder Bürorunde, wenn Montag nicht möglich war

11-13 Uhr Arbeitskreissitzung (AK4) der Linksfraktion, Besprechung parlamentarische Woche, Anträge, Positionspapiere, Neues aus den Arbeitsgruppen des Arbeitskreises

13-13:45 Uhr Arbeitsgruppe Digitalisierung der Linksfraktion, parl. Inititiven besprechen, Termine planen

14-18 Uhr Fraktionssitzung

Danach häufig Abendveranstaltung, typisches Ende 22 Uhr

Mittwoch

Manchmal Frühtermin wie Briefing zu 5G oder Künstlicher Intelligenz, manchmal auch mit aktiver Rolle

9 Uhr Verkehrsausschuss, wenn digitale Themen dran sindD

Danach: Rede schreiben, Interviews, Textbeiträge, Meetings mit NGO-Vertretern, Fachleuten etc

Ab 13 Uhr Plenum

14:30 Uhr Obleuterunde Digitalausschuss

15-18 Uhr Digitalausschuss, und ggf Anhörungen, Fachgespräche

Danach: Rede schreiben oder Abendtermin, mit oder ohne aktiven Part (Panels etc.)

Donnerstag

8 Uhr: Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)-Kommission, Parlamentariergruppe o.ä.

9 Uhr: Plenum, theoretisch bis 3 Uhr nachts

Parallel: fachliche Termine, Besuchergruppen, Absprachen mit Team, Rede schreiben bzw überarbeiten, Mappen mit Anfragen bearbeiten

Freitag

8 Uhr: wechselnde Frühtermine

9-18 Uhr Plenum, ich bleibe regelmäßig bis zum Schluss

Parallel: wie Donnerstag

Danach Heimfahrt nach Fürstenberg/Havel

Nebenbei

Mails, Textreviews, Berichte, fachliche Recherche und Einarbeitung in akute Themen, Analyse der Regierungsarbeit im eigenen Geschäftsbereich, Erarbeitung von Parlamentarischen Anfragen, Abgeordnetenwatch und Bürgerpost, Telefonate, Rechnungen und Bürokratisches (Personalsachen für 9 Mitarbeiter in Berlin und Wahlkreisen) , und vieles andere

Anke Domscheit-Berg hatte nach dem Kollaps einer Fraktionskollegin am Donnerstag längeren Beitrag beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, der später eine ganz grundsätzliche Debatte auslöste: Sitzungstage von morgens 9 Uhr bis 3 Uhr nachts, kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn für andere Dinge. "Die Arbeitsbedingungen im Bundestag sind menschenfeindlich."

Thread: Die #Plenardebatte im Bundestag wurde unterbrochen, da ein Redner der CDU am Pult einen #Schwächeanfall erlitt. Für mich Anlass, noch einmal zu erklären: die Arbeitsbedingungen im #Bundestag sind menschenfeindlich. /1 — anke domscheit-berg (@anked) November 7, 2019

Das Wort hätte sie im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht wählen sollen, sagt sie auf Nachfrage, aber inhaltlich steht die Politikerin zu den Aussagen in ihrem Tweet. "Ich bekomme auch viel positives Feedback, nach dem Motto: Endlich hat's mal einer klar und deutlich gesagt."

Sie hat damit ein heikles Thema angesprochen. Deswegen wollen manche Abgeordnete, wenn man sie danach fragt, öffentlich auch lieber nichts sagen. Zu leicht könnte das wie Gejammer auf hohem Niveau rüberkommen und böse Kommentare auslösen - genau das passiert auch auf dem Twitteraccount von Domscheit-Berg. Hinter vorgehaltener Hand stimmen aber alle zu: Der Job als Politiker im Bundestag mit 60-80-Stunden-Wochen ist hart.

"Klar, die Arbeit als Abgeordneter ist nicht ohne, aber es gibt weitaus härtere Jobs", sagt der SPD-Abgeordnete Sönke Rix. Jens Brandenburg, 33-Jähriger Abgeordneter der FDP findet, über den Sinn so manch nächtlicher Sitzung könne man offen diskutieren, "aber mit Blick auf die große Arbeitsbelastung in vielen anderen Berufen und auch der vielen Mitarbeiter hier im Bundestag sollten wir als Angeordnete nicht allzulaut darüber jammern".

In der Regel sind die Abgeordneten immer zwei Wochen in Berlin und zwei Wochen in ihrem Wahlkreis. Für ihre Arbeit bekommen sie monatlich 10.0083 Euro brutto sogenannte Abgeordnetenentschädigung (Diät). Dazu gibt es eine steuerfreie Kostenpauschale von rund 4400 Euro für die Zweitwohnung in Berlin, das Wahlkreisbüro, Fahrtkosten und andere Ausgaben.

mit dpa