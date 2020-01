Kohlekommissions-Mitglieder zum Fahrplan: “Klimapolitischer Irrsinn”

Anzeige

Berlin. Vor etwa einem Jahr hat die Kohlekommission ein Konzept zum Kohleausstieg vorgelegt. Nun hat sich die Bundesregierung mit den Kohleländern auf einen Plan geeinigt - und Teile der Kommission fühlen sich nun "verschaukelt". Von einer einseitigen "Aufkündigung der Vereinbarung" ist die Rede.

"Unser Konzept hatte das Zeug, den drohenden gesellschaftlichen Großkonflikt zu befrieden", monierten Barbara Praetorius, ehemalige Vorsitzende der Kohlekommission, und andere Mitglieder in einer gemeinsamen Stellungnahme am Dienstag in Berlin. Dieser gesellschaftliche Frieden sei nun "leichtfertig verspielt" worden.

Besonders die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4, die Neuausrichtung des Abschaltplans für Stein- und Kohlekraftwerke und Milliardenentschädigungen für die Betreiber seien ein "völlig falsches Signal". Die Zerstörung der Dörfer gehe auch mit der Inbetriebnahme von Datteln 4 einfach weiter.

Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring wird noch deutlicher: "Ich fühle mich von der Bundeskanzlerin, den Mitverhandlern als auch von den Ministerpräsidenten - die entsprechend Druck aufgebaut haben - betrogen." Die Bundesregierung habe den "hart errungenen Minimalkompromiss" nun "den Ministerpräsidenten im Osten zum Fraß vorgeworfen". Die Signalwirkung sei "verheerend". Den neuverhandelten Abschaltplan bezeichnete Niebert als "klimapolitischen Irrsinn".

Von signifikanten Beiträgen zum Klimaschutz könne nicht mehr die Rede sein. Der Kohle-Kompromiss sei nur deshalb von Umweltverbänden mitgetragen worden, weil der Ausstiegspfad stetig gewesen sei. In der Bund-Länder-Einigung seien nun aber alle Interessen eingelöst worden „bis auf den Klimaschutz“.

Tatsächlich wurde der Plan für den Ausstieg aufgeweicht. Die Kraftwerke werden nun nicht mehr stetig vom Netz genommen, wie von der Kohlekommission empfohlen, sondern geballt in den Jahren 2028/29 und 2038.

Auch Energieexperte Felix Christian Matthes bezeichnete den einst vereinbarten Abschaltplan als zentralen klimapolitischen „Knackpunkt“. Die jetzt geplante "Wasserfall-Stilllegung" würde den Stress für den Strommarkt erhöhen. Nach dem aktuellen Fahrplan würden zu spät zu viele Kraftwerke gleichzeitig abgeschaltet. Das sei auch energiewirtschaftlich unvernünftig.

Altmaier verteidigt Fahrplan

Altmaier verteidigte den umstrittenen Fahrplan von Bund und Kohle-Ländern zum Kohleausstieg. Es gehe auch um Versorgungssicherheit, sagte er dem "Handelsblatt". Strom müsse auch künftig zu jeder Zeit aus der Steckdose kommen. Altmaier verwies dabei darauf, dass Deutschland bis Ende 2022 auch aus der Atomkraft aussteigt. Als Übergangstechnologie seien Gaskraftwerke nötig, bis „grüner Wasserstoff“ einsetzbar sein.

Altmaier verteidigte zudem, dass das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen soll. Es sei besser, alte Kraftwerke, die viel mehr CO2 pro Tonne ausstoßen, stillzulegen und dafür Datteln 4 ans Netz zu nehmen. Uniper habe außerdem einen Rechtsanspruch darauf, dass Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Andernfalls wären milliardenschwere Entschädigungen zu zahlen gewesen.

In der Kohlekommission hatten Wirtschaft und Gewerkschaften, Klimaschützer, Politiker und Wissenschaftler über Monate ein Konzept für den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohlestrom-Produktion ausgehandelt.

mit dpa

