Könnten Boosterimpfungen bald verpflichtend sein?

Berlin/Hannover. Die allgemeine Corona-Impfpflicht wird in Deutschland immer wahrscheinlicher. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in der Bund-Länder-Schalte am Dienstag klar dafür ausgesprochen. Noch in diesem Jahr sollten entsprechende Anträge für eine Abstimmung im Bundestag eingebracht werden, sagte er im Fernsehsender „Bild.tv“. Bis Anfang Februar oder bis Anfang März sollten alle geimpft sein. Abgestimmt wird nach seiner Vorstellung ohne Fraktionszwang, wie bei ethisch schwierigen Fragen üblich. „Das ist eine gute Praxis bei so grundlegenden Fragen“, sagte Scholz am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Fast jeder Deutsche hat dazu eine Meinung. Ich glaube, das sind genau die Fälle, die so entschieden werden müssen.“

Mehr noch könnten künftig auch Auffrischungsimpfungen verpflichtend werden. Laut „Bild“ erklärte Scholz in einem schriftlichen Vorschlag: „Weil der Schutz der Impfung über die Zeit deutlich nachlässt, wird der Impfstatus perspektivisch nach sechs Monaten seine Anerkennung als vollständiger Impfschutz verlieren.“ Um künftig dann weiterhin als vollständig geimpft zu gelten, müssten sich doppelt geimpfte Menschen nach einer Übergangsfrist boostern lassen.

Aktuell haben in Deutschland Personen mit vollem Impfschutz ein Recht auf eine Auffrischungsimpfung, wenn ihre zuletzt verabreichte Dosis gegen Covid-19 mindestens sechs Monate zurückliegt.

Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten „dringend erforderlich“?

Im ZDF-“heute journal“ äußerte sich Scholz zur verpflichtenden Auffrischungsimpfung zurückhaltender: „Wir diskutieren über die Frage, wann es so ist, dass die alte Impfung nicht mehr den vollständigen Impfschutz gewährleistet.“ Wissenschaftler würden derzeit die Auffassung vertreten, dass es nach sechs Monaten „dringend erforderlich“ sei, eine neue Impfung zu bekommen.

Laut Scholz würde in der Europäischen Union darüber diskutiert, dass nach neun Monaten kein vollständiger Impfschutz mehr gegeben sei. In Österreich gilt eine solche Regelung bereits. Impfzertifikate sind dort nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig. Mitte November beschloss die Alpenrepublik zudem die generelle Impfpflicht als eines der ersten Länder weltweit.