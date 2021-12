Koalitionsvertrag: Was die Unterschriften von Scholz und Co. über sie verraten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die eigene Unterschrift ist etwas zutiefst Persönliches und weltweit durchaus Einzigartiges. Doch werden viele in den Signaturen vermutlich nur Kritzeleien sehen, nicht aber die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Anders als die Graphologin Katarina Rehm. Ihre Arbeit ist es, durch die Handschrift Rückschlüsse auf den Menschen zu schließen. Sie ist im Vorstand der Deutschen Graphologischen Vereinigung (DGV).

„Die Unterschrift ist eine Entsprechung des Wesens“, sagt Katarina Rehm. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat sie verraten, was die Signaturen unter dem Koalitionsvertrag über Scholz und Co. aussagen. Und so sehen die Unterschriften aus:

Annalena Baerbock nutzt den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens, Robert Habeck schreibt Vor- und Nachname aus. Und dann wären da noch Olaf Scholz und Christian Lindner – doch was sagen ihre Unterschriften über sie aus? © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Anzeige

Staatsmännisch, intelligent - doch der Blick für Details fehlt: Olaf Scholz

Die Unterschrift des künftigen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) beschreibt Rehm als „staatsmännisch und intelligent“. Sie attestiert ihm, schnell im Denken zu sein. Hingegen zweifelt sie an seinen kommunikativen Fähigkeiten und daran, wie belastbar Olaf Scholz wirklich ist.

Seine Intelligenz bemisst sie an der Vereinfachung, die Scholz für seine Unterschrift wählt. Man erkennt das „Ol“ von „Olaf“, seinen Nachnamen verknappt und vereinfacht er noch mehr als seinen Vornamen. „Intelligent ist, dass man Dinge vereinfacht“, sagt Rehm. Gleichsam erkennt sie an seiner Unterschrift, wie erleichtert Scholz ist. „Er ist am Ziel, dass wird deutlich an seiner Signatur: Leichter Druck und eine harmonische Form.“

Der feine Strich seiner Unterschrift zeuge auch davon, dass ihm die Energie abgehe, sich Details zu widmen. „Anders als Angela Merkel, die sehr feinteilig und druckstark schreibt“, sagt Katarina Rehm. Die scheidende Kanzlerin habe immer den Blick für Details gehabt.

Anzeige

„Geschmeidige Durchsetzungskraft“: Christian Lindner

In der Unterschrift des künftigen Finanzministers Christian Lindner (FDP) erkennt Katarina Rehm eine gefestigte Persönlichkeit. Aus seiner Signatur schließt sie: „Er ist sehr konzentriert, beharrlich und er besitzt eine geschmeidige Durchsetzungskraft.“

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Seine Unterschrift sei durchaus kantig, nicht aber aggressiv. Das deute auf eine gute Durchsetzungskraft hin. Zudem ist seine Signatur mit vielen Winkel und Bögen versehen, was ein Zeichen für Beharrlichkeit sei. Gleichsam sei seine Unterschrift ästhetisch und markant, etwa das „L“ in seinem Nachnamen. „Er ist klar in seinen Aussagen und auf gewisse Wirkung bedacht“, sagt Rehm.

Zudem ist er ausgehend von seiner Unterschrift ein Realist, wie Rehm sagt. „Das Mittelband ist hoch und leicht rechts geneigt: So schreibt ein dynamischer Realist“, sagt sie. Letzteres sei etwa bei Robert Habeck (Grüne) der Fall.

„Ich bin ganz groß und ganz klein“: Robert Habeck

Den künftigen Grünen-Minister und Vize-Kanzler beschreibt Rehm ausgehend von seiner Unterschrift als wenig zielstrebigen, durchaus aber kommunikativen Menschen.

„Die Striche beim ‚b‘ von ‚Robert‘ und das ‚k‘ bei ‚Habeck‘ zeigen nach links hinten. Zielstrebige Menschen schreiben einheitlicher in Form und Richtung“, sagt sie. Dennoch sei seine Unterschrift durchaus lesbar, was darauf hinweise, dass er verstanden werden möchte und kommunikative Fähigkeiten besitze. Auch schreibt er auf der Grundlinie, was bedeute, dass er ungerne Konventionen bricht.

Anzeige

Video SPD, Grüne und FDP: Ampel unterzeichnet Koalitionsvertrag 1:10 min Die erste Ampelregierung auf Bundesebene steht. Die drei Partner haben sich offiziell auf ihren Regierungskurs festgelegt. © dpa

„Er sieht sich zwischen ‚ich bin ganz groß' oder doch eher ‚ich bin ganz klein“, sagt Rehm. Sehr große Anfangsbuchstaben und isolierte kleine „o“ und „a“ – und das mit schwachem Druck – zeugen von Unklarheit in dem, was er möchte und wo er hin will, sagt Katarina Rehm.

Sie weiß noch nicht, was sie will: Annalena Baerbock

„Im ersten Teil ihrer Unterschrift ist sie präzise und deutlich. Im zweiten Teil dagegen fehlt dann aber die Formung der Buchstaben: Sie weiß noch nicht, was zu tun ist. Aber das Ziel ist da“, sagt Rehm zur Unterschrift von Annalena Baerbock (Grüne).

Der lange Strick am Ende ihrer Unterschrift bestätigt laut Rehm die Unsicherheit Baerbocks. Allerdings sagt sie auch, dass Baerbock viel Energie habe. Deutlich werde das an der Druckstärke ihrer Unterschrift: „Sie will und muss ihren Weg noch finden.“