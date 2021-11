Anzeige

Anzeige

Seit Wochen wird verhandelt, nun gibt es offenbar eine Einigung: Heute Nachmittag wollen die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Die drei Parteien luden übereinstimmend zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Berlin ein. Am heutigen Mittwoch kommt die Hauptverhandlungsrunde der drei Parteien zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

SPD, Grüne und FDP sprachen vor Verhandlungsbeginn oft davon, dass ob der unterschiedlichen Parteiprogramme „Kreativität“ gefragt sei. Wie die in Wort und Schrift aussieht, erfahren Sie im Ampel-Liveblog vom RedaktionsNetzwerk Deutschland:

Anzeige

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Die ersten Ministerien sind wohl verteilt

Nach übereinstimmenden Medienberichten werden sich die Ministerien unter den Parteien wie folgt aufteilen:



SPD Bundeskanzler Olaf Scholz Innenministerium Arbeitsministerium Verteidigungsministerium Gesundheitsministerium Entwicklungsministerium Bauministerium (neu)

Grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck Außenministerin Annalena Baerbock Umwelt und Verbraucherschutz Familienministerium Ernährung und Landwirtschaft

FDP Finanzminister Christian Lindner Bildungs- und Forschungsministerium Justizministerium Verkehr und Digitales



Die Ampel-Parteien haben sich mit den Koalitionsverhandlungen beeilt, die Schnellsten waren sie trotzdem nicht ...



Nach dem üblichen Rhythmus von Bundestagswochen käme das Plenum in der Nikolauswoche erstmals am 8. Dezember zusammen. Sollte dann die Kanzlerwahl stattfinden, wären seit der Bundestagswahl 73 Tage vergangenen. Zum Vergleich: Nach der Wahl 2017 dauerte die Regierungsbildung 171 Tage - so lange wie nie zuvor. Vier Jahre vorher waren es 86 Tage gewesen. Dagegen kamen die erste und die zweite rot-grüne Bundesregierung von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) 1998 und 2002 jeweils in nur 30 Tagen zustande.

Der hohe Preis für geräuschlose Koalitionsverhandlungen Ein Kommentar von Eva Quadbeck.





Im Sondierungspapier versprachen die Ampel-Parteien „eine umfassende Erneuerung unseres Landes“

In einem Sondierungspapier hatten SPD, Grüne und FDP bereits einige „Vorfestlegungen“ getroffen und dabei auch einige Streitthemen abgeräumt. Sie schrieben sich darin „eine umfassende Erneuerung unseres Landes“ und „einen Aufbruch“ für Deutschland auf die Fahnen, um die großen Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Sicherung des Wohlstands oder sozialen Zusammenhalt zu bewältigen.

Angeblich sollen die Grünen das Verkehrsministerium erhalten...

Kleiner Rückblick ...

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus zuletzt je sieben hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.

Wird er nun Gesundheitsminister?





Pause von den Koalitionsverhandlungen, Treffen mit der Kanzlerin

Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner bei Kanzlerin Merkel am Mittwoch zu Gesprächen zur aktuellen Corona-Lage.





Grünen-Mitglieder sollen ab Donnerstag abstimmen

Die Grünen-Mitglieder sollen nach Parteiangaben ab diesem Donnerstag in einer digitalen Urabstimmung über den mit SPD und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag befinden. Auch über das Grünen-Personaltableau, also etwa die Besetzung von Ministerämtern, sollen die nach Parteiangaben 125.000 Mitglieder entscheiden - „zum ersten Mal in unserer Parteigeschichte“, wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte. „Jedes Mitglied kann mitbestimmen, ob Bündnis90/Die Grünen als Teil der ersten Ampel-Regierung im Bund erstmals seit 2005 wieder in eine Bundesregierung eintritt und ob es mit dieser Regierung einen Aufbruch beim Klimaschutz und dem sozialen Zusammenhalt in diesem Land gibt.“ (dpa)

Plötzlich geht es ganz schnell ...

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



heute ab 12 Uhr trifft sich die 21-köpfige Ampel-Runde aus SPD, Grünen und FDP zum letzten Mal vor der Vorstellung des Koalitionsvertrags. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben die Verhandlerinnen und Verhandler der drei Seiten noch einmal um letzte Details verhandelt. Die Ergebnisse aus den Verhandlungen präsentieren SPD, Grüne und FDP heute. Los gehen soll es um 15 Uhr – es könnte aber auch schon schneller losgehen.



Die Beratungen hatten Ende Oktober begonnen. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll der bisherige Vizekanzler Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.



Bleiben Sie in unserem Liveticker über aktuelle Entwicklungen informiert.





Tickaroo Live Blog Software

Der Weg zur Ampel

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus zuletzt je sieben hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.

Wie geht es weiter?

Anzeige

Ein Koalitionsvertrag muss bei SPD und FDP jeweils durch Parteitage und bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung gebilligt werden. In der Nikolauswoche soll der bisherige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte.

Nach dem üblichen Rhythmus von Bundestagswochen käme das Plenum in der Nikolauswoche erstmals am 8. Dezember zusammen. Sollte dann die Kanzlerwahl stattfinden, wären seit der Bundestagswahl 73 Tage vergangen. Zum Vergleich: Nach der Wahl 2017 dauerte die Regierungsbildung 171 Tage – so lange wie nie zuvor. Vier Jahre vorher waren es 86 Tage gewesen. Dagegen kamen die erste und die zweite rot-grüne Bundesregierung von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) 1998 und 2002 jeweils in nur 30 Tagen zustande.