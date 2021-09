Koalitionspoker von FDP, Grüne, SPD und Union: Diese Politiker verhandeln über die nächste Regierung

Anzeige

Deutschland fragt sich nach der Bundestagswahl: Wie wird die kommende Regierung aussehen? Sowohl die wahlsiegende SPD als auch die Union erheben den Führungsanspruch. Eine erneute große Koalition scheint sicher vom Tisch. Es läuft dagegen auf ein Dreierbündnis mit Grünen und FDP hinaus. Beide Parteien hatten sich bereits zu Vorsondierungen getroffen. Sie werden darüber entscheiden, ob Deutschland künftig von einer Ampelkoalition oder einem Jamaika-Bündnis regiert wird.

Nach dem Vierertreffen zwischen den Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing wollen die Parteien auch in größerer Runde zusammen kommen. Außerdem gehen beide Parteien unabhängig in die ersten Koalitionsgespräche mit der SPD und der Union. Die SPD will zunächst mit der FDP und anschließend mit den Grünen zusammenkommen. Für die FDP geht es zur Union, die später ebenfalls die Vertreter der Grünen empfängt.

+++ Der Liveblog nach der Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick: Mit diesen Politikerinnen und Politikern gehen FDP, Grüne, SPD und Union in die Sondierungsgespräche.

Das Sondierungsteam der FDP

Die FDP plant mit einem zehnköpfigen Team in die Gespräche über die Regierungsbildung zu gehen. Partei-Vize Wolfgang Kubicki ist für die Treffen fest eingeplant. Wegen einer Hautkrebs-OP wird er vorerst aber nicht an den Sondierungsgesprächen teilnehmen können. Wenn Kubicki wieder genesen ist, soll nach Parteiangaben der Europaabgeordnete Moritz Körner zurückziehen.

Christian Lindner, Partei- und Fraktionsvorsitzender Volker Wissing, Generalsekretär Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer Nicola Beer, stellvertretende Bundesvorsitzende und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender Lydia Hüskens, Vorsitzende Sachsen-Anhalt Bettina Stark-Watzinger, parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Michael Theurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Harald Christ, Bundesschatzmeister Moritz Körner, Europaabgeordneter Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parteivorsitzender

Das Sondierungsteam der Grünen

Auch die Grünen haben ein zehnköpfiges Team für die kommenden Gespräche aufgestellt. Neben Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck wird unter anderem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dabei sein.

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin Robert Habeck, Parteivorsitzender Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin im Bundestag Anton Hofreiter, Fraktionschef im Bundestag Britta Haßelmann, Fraktionsgeschäftsführerin Michael Kellner, Generalsekretär Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin Sven Giegold, Europaabgeordneter Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende

Das Sondierungsteam der SPD

Eher klein wirkt dagegen die Sondierungsgruppe der SPD. Neben Kanzlerkandidat Olaf Scholz sind lediglich fünf weitere Parteiangehörige für die Gespräche mit Grünen und FDP eingeplant.

Olaf Scholz, Kanzlerkandidat Saskia Esken, Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzender Rolf Mützenich, Fraktionschef Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Lars Klingbeil, Generalsekretär

Das Sondierungsteam der Union

Die Union geht mit mit dem Mammutaufgebot von 15 Politikerinnen und Politikern in die Gespräche mit Grünen und FDP. Von der CDU werden zehn Parteimitglieder dabei sein, die CSU hat ein fünfköpfiges Team vorgestellt. Aus dem von Kanzlerkandidat zusammengestellten Zukunftsteam sind nur Silvia Breher (CDU) und Dorothee Bär (CSU) dabei.

Armin Laschet (CDU), Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat Paul Ziemiak (CDU), Generalsekretär Ralph Brinkhaus (CDU), Fraktionschef der Union Julia Klöckner (CDU), stellvertretende Parteivorsitzende und Landwirtschaftsministerin Silvia Breher (CDU), stellvertretende Parteivorsitzende Volker Bouffier (CDU), stellvertretender Parteivorsitzender und Ministerpräsident Hessen Jens Spahn (CDU), stellvertretender Parteivorsitzender und Gesundheitsminister Thomas Strobl (CDU), stellvertretender Parteivorsitzender Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holstein Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalt Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident Bayern Alexander Dobrindt (CSU), Landesgruppenchef Markus Blume (CSU), Generalsekretär Dorothee Bär (CSU), Vizepräsidentin Stefan Müller (CSU), parlamentarischer Geschäftsführer