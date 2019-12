Koalitionsrunde in neuer Besetzung - Ende Januar neues Treffen geplant

Anzeige

Berlin. Die Spitzen von Union und SPD wollen Ende Januar erneut zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen. Das teilten die schwarz-roten Koalitionäre am Donnerstagabend nach einer rund 90-minütigen ersten Sitzung des Gremiums in neuer Besetzung mit dem SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in Berlin mit.

"Der Koalitionsausschuss hat sich in guter Gesprächsatmosphäre über die anstehenden innen- und außenpolitischen Fragen ausgetauscht", hieß es in einer von der Runde verbreiteten Erklärung. Konkrete inhaltliche Ergebnisse gab es demnach nicht.

Die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD vereinbarten zudem, dass sich der Koalitionsausschuss auch künftig regelmäßig trifft. Dies war schon mit der damaligen SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles vereinbart worden. So sollte der Eindruck vermieden werden, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss ausschließlich im Krisenmodus tagt.

RND/dpa