Koalitionsdebatte der Linken: Rot-Rot-Grün ist ein Wolkenkuckucksheim

Berlin. Die Art und Weise, wie die Linke vor Wahlen über ein rot-rot-grünes Bündnis debattiert, hat längst etwas Rituelles. Sie erinnert von ferne an Weihnachten. Da gibt es vor dem Fest einen Baum mit leuchtenden Kugeln und Lametta. Nach dem Fest landet der Baum auf dem Gehsteig vorm Haus – zur allfälligen Entsorgung.

Die Reformer – allen voran der zu neuem Leben erwachte einstige Fraktionsvorsitzende und jetzige außenpolitische Sprecher Gregor Gysi – schlagen kräftig die Trommel für eine Linkskoalition. Gysis Entschlossenheit und die seiner Mitstreiter ist dabei fraglos größer als vor 2017, 2013 oder 2009. Man könnte auch sagen: ihre Verzweiflung. Er sagt überdies richtigerweise, dass der Austritt aus der Nato kein Verhandlungsgegenstand mit SPD und Grünen sein könne und beim Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr zunächst einmal nur die Richtung stimmen müsse.

30 linke Bundestagsabgeordnete, also annähernd die Hälfte der Fraktion sowie die Vorsitzenden von vier westdeutschen Landesverbänden verbreiteten hingegen soeben eine Erklärung, in der es heißt, zum “Gründungskonsens” der Partei zähle “auch die Forderung, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen der Nato austritt”. Und die Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr sei “keine Frage, die mit anderen Parteien ‘diskursiv’ geklärt werden könnte”.

Derlei Erklärungen werden bei den Grünen die Tendenz zu Schwarz-Grün verstärken und bei der SPD jene in Richtung Ampel. Beide werden nicht in ein Wolkenkuckucksheim einziehen. Mit Recht. Eine Linkskoalition, die den brüchig gewordenen “Westen” noch etwas mehr ramponieren möchte, um die Unsicherheit in der Welt weiter zu vergrößern und Deutschland den Pressionen Russlands und Chinas auszusetzen, wird es nicht geben. Man kann sie sich im Interesse des Landes auch nicht wünschen.