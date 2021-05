Koalition einigt sich im Streit um Lieferkettengesetz

Gerd Müller (CSU, l), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zeigt neben Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, Teebeutel, die unter Einhaltung der Menschenrechte hergestellt wurden und nach Angaben von Müller in der Herstellung lediglich minimal teurer würden. Müller und Heil wollen Unternehmen noch in dieser Legislaturperiode mit einem Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten verpflichten. © Quelle: Michael Kappeler/dpa