Klöckner stürzt vor Generaldebatte - Scholz mit helfender Hand

Mehr „Wumms“ in der Krise, bitte!

Mehr als 40 Wissenschaftler richten sich an die Politik – mit der dringlichen Bitte um mehr Entschlossenheit in der Corona-Krise. Folgen heute neue Beschlüsse oder Einschränkungen? Mit Blick auf die Todeszahlen und das erschöpfte Personal in den Kliniken bleibt das zu hoffen.