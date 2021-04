Klingbeil zur Maaßen-Kandidatur: Laschet „muss offene Flanke nach rechts schließen“

Anzeige

Anzeige

Berlin/Erfurt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet dazu aufgefordert, eine Bundestagskandidatur des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu verhindern.

„Der CDU-Chef muss eingreifen und die offene Flanke nach rechts glaubwürdig schließen“, sagte Klingbeil dem Nachrichtenportal watson.

„Kann er die Nominierung von Maaßen nicht mehr verhindern, zeigt das, dass die Türen der Union ins rechte Lager offen stehen. Die Zeit der Merkel-CDU ist damit endgültig vorbei“, so Klingbeil weiter.

Anzeige

Vier Südthüringer CDU-Kreisverbände entscheiden am Freitag, ob sie Maaßen als gemeinsamen Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 196 ins Rennen schicken. Dem Vernehmen nach hat der 58-Jährige gute Chancen auf die Kandidatur – trotz erheblicher Bedenken innerhalb der Union, auch in den Reihen der Thüringer CDU-Spitze. Die Bundestagswahl wird am 26. September abgehalten.