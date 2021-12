Klingbeil fordert weitere Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten

Anzeige

Berlin/Hannover. Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf schnelle Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gepocht. „Corona ist wieder das Thema, das unseren Alltag bestimmt“, sagte er am Montag in Berlin nach der konstituierenden Sitzung des neuen SPD-Parteivorstandes. Die neue Omikron-Variante sorge aktuell für eine Veränderung der Situation. Vor dem Treffen von Bund und Ländern am Dienstag schloss sich Klingbeil der Meinung des neuen Corona-Expertenrats an und forderte weitere Kontaktbeschränkungen nach den Weihnachtsfeiertagen. „Wir nehmen die erste Stellungnahme sehr ernst“, sagte er.

Neben Kontaktbeschränkungen ginge es nun auch um eine weitere Intensivierung der Boosterkampagne und dem Schutz der kritischen Infrastruktur. „Dafür müssen jetzt sofort umfassende Maßnahmen beschlossen werden“, so der neue SPD-Vorsitzende. Laut der Co-Vorsitzenden Saskia Esken müssen auch Clubs und Bars geschlossen werden.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie nahm Klingbeil auch die Opposition in die Pflicht. Bei dem Thema gebe es keine „keine Parteifarben und keine Parteitaktik“. Dies müsse auch die Marschroute für die kommenden Monate sein.

Lars Klingbeil und Saskia Esken wurden beim SPD-Parteitag am 11. Dezember zum neuen Führungsduo gewählt. Esken war bereits in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans Vorsitzende der SPD.