Klimawandel: Habeck fordert „flexible“ EU-Finanzregeln

Berlin. Grünen-Co-Chef Robert Habeck fordert auf EU-Ebene eine Debatte über neue Finanz­instrumente für den Kampf gegen den Klimawandel.

„Wenn wir in der Pandemie bestimmte Finanzregeln, die für den Normalfall gebaut wurden, ausgesetzt haben, dann ist die Klimakrise als systemische Heraus­forderung der nächsten zehn, 20 Jahre ähnlich zu behandeln“, sagte Habeck am Mittwoch im Deutschland­funk in Anspielung auf den 750 Milliarden schweren Wieder­auf­bau­fonds.

Dieser wurde geschaffen, damit die EU-Staaten die Folgen der Corona-Pandemie und den folgenden Wirtschafts­einbruch besser bewältigen können. Die EU-Kommission kann dabei erstmals auch selbst Kredit aufnehmen. Angesichts der Dramatik des Klima­wandels „müssen wir eben die Regeln, die für eine Welt ohne Krisen geschaffen wurden, so flexibel interpretieren, dass wir wieder genug finanziellen Spielraum haben, um Klima­neutralität herzustellen“, sagte Habeck.

Meinung unabhängig von Koalitions­gesprächen

Er betonte, dass er diese Meinung unabhängig von den Koalitions­gesprächen mit SPD und FDP äußere. Aber es sei erkennbar, dass man finanzielle Mittel brauche, um den gewünschten Umbau zur Klima­neutralität zu schaffen. Er sei gegen Kredite für konsumptive Aufgaben, aber sie seien gerechtfertigt, wenn es um Investitionen gehe. Punkte wie der Kohle­ausstieg 2030 seien mit der SPD und der FDP vereinbart, aber sie müssten nun auch „operativ“ umgesetzt werden. Dazu seien etwa der schnelle Ausbau der erneuer­baren Energie und der Stromnetze sowie finanzielle Mittel für den Umbau der Industrie nötig.

Der Grünen-Politiker sagte, Deutschland habe sich bei der Übergangs­technologie Gas in politische Abhängigkeit von Russland begeben. Russland halte den Gaspreis derzeit künstlich hoch. Habeck betonte, dass er die Vorgaben für den Betrieb der Ostsee­pipeline Nord Stream 2 derzeit nicht für erfüllt halte. Diese könne nur genutzt werden, wenn Russland alle europäischen Regeln einhalte. „Russland muss sich den europäischen Wett­bewerbs­regeln anpassen.“