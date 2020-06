Klimapolitik: Experten empfehlen Reform der Energiepreise

Windenergie in Deutschland DEU/Brandenburg/Bad Liebenwerda  +49171/6254657 Windpark bei Bad Liebenwerda im Elbe-Elster-Kreis. Ökoenergie trägt stärker zur Stromversorgung in Deutschland bei vor allem, wenn der Wind stark weht. An einem Wochenende können dann schon mal 80 Prozent des benötigten Stroms aus Erneuerbaren kommen. Die maximale Gesamtleistung aller Anlagen in Deutschland beträgt jetzt fast 46 000 Megawatt, aber nur auf dem Papier. Weil der Wind aber nicht immer bläst, lag die reale Stromausbeute im Jahresmittel bei nur 17 Prozent dieser Kapazität. Die von Januar bis Ende Juni 2018 produzierte Menge an Ökostrom würde nach Eon-Angaben allerdings rechnerisch ausreichen, um alle deutschen Haushalte bei einem Durchschnittsverbrauch von 2500 Kilowattstunden ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Innerhalb von drei Jah. © Quelle: imago/Rainer Weisflog