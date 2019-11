Klimapaket im Vermittlungsausschuss? Das ist keine Schande

Anzeige

Berlin. Vermittlungsausschuss – das klingt nach Verzögerung, nach Verwässern und Kompromissen, die am Ende nicht weiterhelfen. Das schwarz-rote Klimaschutzpaket ist nun im Vermittlungsausschuss gelandet. Genauer gesagt geht es nicht um das gesamte Paket, sondern um einige wenige Vorhaben, die den Ländern in jetziger Form gewaltige Mindereinnahmen bescheren würden.

Dass es so gekommen ist, sieht mancher als weiteren Beleg für die Dürftigkeit deutscher Klimapolitik. Nach dem Motto: Die Politik tritt weiter auf der Stelle, während die Fridays-for-future-Kids zu Zehntausenden protestieren und in Berlin in die Spree springen, um einzufordern, dass mehr getan wird. Das aber wäre eine reichlich übertriebene Bewertung.

Dieses Klimapaket wird kommen, nicht scheitern. Wenn jetzt noch einmal verhandelt wird, dürfte die einzige für jeden Einzelnen unmittelbar spürbare Folge sein, dass die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets bei der Bahn etwas später abgesenkt wird. Auch wenn die Kompromisssuche im Vermittlungsausschuss ins Frühjahr hineinreichen wird: Bei der Erhöhung der Pendlerpauschale wird am Ende eine Lösung gefunden werden, die rückwirkend zu Jahresbeginn greift. So weit, so unspektakulär.

Interessant ist allerdings, wie die Grünen sich im Bundesrat verhalten haben. Wohl aus Angst vor dem vordergründigen Vorwurf, auf der Bremse zu stehen und notwendige Maßnahmen nur zu verzögern, haben sie darauf verzichtet, neue Verhandlungen über weitere Teile des Klimapakets zu erzwingen: Etwa über den von ihnen als zu niedrig erachteten CO2-Preis, der Heizen und Autofahren verteuern soll.

Ein großes Aufbäumen seitens der Grünen war das nicht. Vielleicht fürchten sie auch den Eindruck, sie würden sich allzu sehr mit den schwarz-roten Klimaplänen gemein machen.

Herausforderungen sind weit größer und dringlicher

Noch scheinen auch andere den richtigen Umgang mit dem Klima-Thema nicht gefunden zu haben. Gerade erst hat das Europäische Parlament den Klima-Notstand ausgerufen. Notstand – ein ganz großes Wort. Nur haben die EU-Abgeordneten nicht klar gemacht, was alledem folgen soll – ein großes Versäumnis ist.

Die Politik pendelt zunehmend zwischen bloßem Symbolhandeln und kleinem Karo, wenn es um Emissionsminderung und den Kampf gegen die Erderwärmung geht. Dabei sind die Herausforderungen weit größer und dringlicher als die paar Finanzierungsfragen, über die jetzt im Vermittlungsausschuss zu reden sein wird.

Kompromisse sollten nicht verächtlich gemacht werden, nur mit der Begründung, dass sie Maximalpositionen nicht entsprechen. Das Klimapaket ist ein Schritt in die richtige Richtung sein. Auf der UN-Klimakonferenz, die kommende Woche in Madrid startet, wird das alles sicher wohlwollend zur Kenntnis genommen werden, von manchem sogar als vorbildlich bezeichnet werden. Aber wird es auch reichen, um Deutschlands Klimaziele für 2030 zu erreichen? Wohl kaum.

Klimaschutz ist eine Generationen-Aufgabe

Es ist ungewiss, ob die Verkehrswende rasch gelingt. Gelingt es, die Kapazität des Schienennetzes und die Zugangebote so zu erhöhen, dass Auto und Flugzeug plötzlich keine Alternative für Inlandsreisen mehr sind? Was wird aus der Energiewende? Derzeit stockt sie, vor allem weil es beim Thema Ökostrom zurzeit nur so debattiert wird: Neue Windräder – gerne. Aber in Sichtweise meines Balkons oder meine Terrasse? Nein, danke. Mit ihren Plänen für eine 1.000-Meter-Abstandsregelung ist die GroKo drauf und dran, aus dieser Haltung Regierungspolitik zu machen.

Wenn eines Tages auf 2019 zurückgeschaut wird, könnte durchaus die Rede sein von einem Jahr, in dem auch auf Druck einer einzigartigen Jugendbewegung begonnen wurde umzusteuern. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass dem Umsteuern noch viel Nachsteuern wird folgen müssen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass die Politik unter Druck bleibt. Die Generationen-Aufgabe Klimaschutz verlangt auch von den Fridays-for-future-Kids einen langen Atem.