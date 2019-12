Klimapaket-Abstimmung: SPD-Chefin Esken lobt, Grüne unzufrieden

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD-Chefin Saskia Esken hat den Kompromiss zum Klimapaket als gerechter bezeichnet. "Es ist durch die Senkung der EEG-Umlage wesentlich sozial ausgewogener als es vorher war", sagte Esken am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Einnahmen aus dem nun höheren CO2-Preis sollen zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms verwendet und so den Bürgern zurückgegeben werden. Die EEG-Umlage ist ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stimmt Mittwoch ab 12 Uhr über den Kompromiss zum Klimapaket ab. Erwartet wird eine breite Zustimmung. Vertreter von Bund und Ländern hatten bei Verhandlungen eine Grundsatzeinigung erzielt. Dieser sieht einen höheren CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vor - und im Gegenzug eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale bei längeren Strecken sowie Entlastungen beim Strompreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze warb am Mittwochmorgen für das Klimapaket: "Ich bin fest davon überzeugt, die deutsche Industrie wird vom Klimaschutz profitieren", sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Produkte, die Deutschland mit einem geringeren CO2-Ausstoß machen könne, seien weltweit gefragt. "Wenn wir diejenigen sind, die wieder die neuen Technologien nach vorne bringen, (...) dann werden wir auch international profitieren", so die Bundesministerin.

Video CO₂-Preis soll höher ausfallen als bisher geplant 1:24 min Bei den Verhandlungen über das Klimapaket haben Vertreter von Bund, Ländern und Bundestagsfraktionen eine Einigung auf einen höheren CO₂-Preis erzielt. © dpa

Mehrwertsteuer-Senkung soll wie geplant in Kraft treten

Nach der Abstimmung am Mittwoch muss der Bundestag den Kompromiss am Donnerstag billigen, der Bundesrat am Freitag. Dann kann zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn wie geplant Anfang 2020 in Kraft treten.

Anzeige

Das Klimapaket bleibt aus Sicht der Grünen im Bundestag unzureichend. Ihr Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Beschluss des Vermittlungsausschusses werde nicht mehr als ein Zwischenschritt beim Klimaschutz sein. "Der Druck aus der Gesellschaft und von uns Grünen hat zwar dafür gesorgt, dass die Große Koalition sich bewegt hat. Wir konnten so einen höheren CO2-Preis und einen besseren sozialen Ausgleich erzielen. Doch das Klimapaket der Bundesregierung bleibt weiterhin unzureichend."

Kommunen fordern von Ländern Beteiligung an Bundeszahlungen

Die Kommunen forderten die Länder auf, sie an den Bundeszahlungen teilhaben zu lassen. "Die Länder sind aufgefordert, die Städte bei ihren ambitionierten Klimaschutzprojekten finanziell zu unterstützen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der Sozialverband VdK beklagte, vom vereinbarten sozialen Ausgleich etwa über eine höhere Pendlerpauschale profitierten nur Erwerbstätige. Ältere Menschen auf dem Land oder Menschen mit Behinderungen müssten aber oft weite Strecken fahren, um zu Ärzten zu kommen oder Alltagsdinge zu erledigen, und seien ohne Auto nicht mobil, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir fordern die Mobilitätsprämie daher auch für Rentner und Erwerbsgeminderte."

Video Videografik: Strom aus erneuerbarer Energie 2:04 min Grüne Technologien wie Windkraft- oder Solaranlagen gelten als entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel. © AFP

Anzeige

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer sagte der dpa, die Einigung von Bund und Ländern sei einerseits wichtig und notwendig. "Es ist zentral, Planungssicherheit zu gewährleisten, damit es endlich losgehen kann mit Investitionen von Unternehmen in CO2-arme Technologien und Bürgern in neue Heizungen, Dämmungen und Co."

Paritätischer Gesamtverband fordert "sozial-ökologische Wende"

Andererseits dürfe der CO2-Preis nicht zum politischen Spielball werden und nach Lust und Laune nach oben oder unten geschraubt werden. "Der Emissionshandel ist ein Mengeninstrument, kein Preisinstrument. Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit extrem gefährdet", erklärte er. Es gelte, schnellstmöglich einen "Carbon Leakage Schutz" einzuführen - einen Schutz vor der Abwanderung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfungsketten. "Nationale Alleingänge nützen nichts."

Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, verlangte eine "echte sozial-ökologische Wende". "Einkommensschwache Haushalte dürfen nicht noch zusätzlich belastet werden", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der CO2-Preis belaste ausgerechnet Ärmere besonders. "Von der Pendlerpauschale profitieren wiederum insbesondere Gutverdienende mit langen Arbeitswegen. Sozial gerechter Klimaschutz geht anders."

Hesse kritisierte zudem, die geplante Senkung der EEG-Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien reiche nicht aus, um "Energiearmut" zu bekämpfen. "Damit Energie für ärmere Menschen in Zukunft bezahlbar ist, müssen Sozialleistungen erhöht werden."

RND/dpa/epd/cle