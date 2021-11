Klimakonferenz in Glasgow: Warme Worte, wenig Geld

Anzeige

London/Glasgow. Wenn man in diesen Tagen mit Delegierten bei der Klimakonferenz spricht, sieht man vielen die Stunden getaner Arbeit an. Sie sehen müde aus, etwas zerzaust gar. Das ist kein Wunder: Die zweite Woche ist der Arbeit am Text gewidmet, den Details, den harten Verhandlungen – oft bis spät in die Nacht. Jeder weiß, dass die Zeit drängt. Schließlich ist heute der letzte Tag der COP26 in Glasgow, zumindest offiziell.

Dabei wurde bereits viel erreicht. Immerhin 40 Staaten stimmten einem verbindlichen Kohleausstieg zu. Darüber hinaus einigte man sich darauf, dass bis zum Jahr 2030 die Abholzung der Wälder gestoppt werden soll. Mehr als 100 Länder versprachen weniger Methanemissionen. Der indische Präsident Narendra Modi kündigte an, sein Land wolle bis 2070 klimaneutral sein und stahl damit den Chinesen erst einmal die Show.

Vieles ist noch unklar – und steht vor einer unsicheren Lösung

Doch vieles steht weiter zur Diskussion. Besonders anspruchsvoll gestalten sich weiterhin die Verhandlungen zum „Artikel 6″. Hier geht es darum, wie der weltweite Handel mit Emissionen geregelt wird. Experten wie Niklas Höhne, Wissenschaftler am „New Climate Institute“, betonen: Wenn man das „1,5 Grad-Ziel“ erreichen will, muss man sich hier einigen. Jennifer Tollmann von E3G, einem Think Tank im Bereich Klimaschutz, bezweifelt jedoch, ob dies gelingen wird. „Die Vorstellungen, wie der Artikel aus Sicht der Länder im Einzelnen aussehen soll, werden zwar immer klarer, aber sie liegen auch weit auseinander, sagte sie im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Video Weltweiter CO2-Ausstoß fast wieder auf Vor-Pandemie-Niveau 0:54 min Der weltweite Kohlendioxidausstoß liegt einer Studie zufolge fast wieder auf dem Niveau von vor der Coronavirus-Pandemie. © Reuters

Als positives Signal für die verbleibenden Verhandlungen werten viele Experten die gemeinsame Erklärung der Vereinigten Staaten und China, die diese in der Nacht zum Donnerstag abgaben. Dass sie so überraschend kam, spreche für dynamische Gespräche. Darin verpflichten sich die beiden Länder dazu, gemeinsam engagiertere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, um das „1,5-Grad-Ziel“ doch noch zu erreichen. Aktuell steuert die Welt laut Experten auf eine Erwärmung um 2,4 bis zu 2,7 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu.

Enttäuschungen gibt es bei der Finanzierung des Klimaschutzes

Die Reaktionen auf den gemeinsamen Beschluss fielen jedoch sehr unterschiedlich aus. Während Jochen Flasbarth, Staatssekretär beim Umweltministerium, den Willen der beiden Länder, eine Allianz einzugehen, lobte, beklagten andere, dass die Erklärung eigentlich nichts Neues beinhalte. „So sehr ich es begrüße, dass das ‚Blame Game‘ zwischen China und den USA ein Ende hat. Es reicht nicht, wenn die Erklärung nur dafür steht, dass man sich nicht mehr streitet“, sagt Jennifer Tollmann von E3G.

Auch was die Finanzierung der Folgen des Klimawandels angeht, bliebt die COP26 bislang hinter den Erwartungen vieler Experten zurück. Dabei zeigen sich Beobachter vor allem von der Europäischen Union enttäuscht. „Viele fragen sich, ob es die EU ernst meint. Wieso ist sie nicht da, um die Debatte anzutreiben – insbesondere wenn es darum geht, besonders von Klimawandel betroffene Länder zu unterstützen?“, sagte Bernice Lee von Chatham House, einem Think Tank im Bereich Internationale Beziehungen gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Denn mit Geld könne man ein wichtiges Signal setzen und den Druck auf andere Länder erhöhen.

Es klafft eine Finanzierungslücke von 50 Milliarden Euro jährlich

„Die im Vorfeld gemachten Versprechungen der EU passen nicht zu den tatsächlichen Zugeständnissen“, sagte Tollmann und erklärte dies anhand eines Beispiels: Laut Schätzungen der UN bräuchten Entwicklungsländer jetzt schon 70 Milliarden Euro jährlich, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Wenn man alle Zusagen der COP26 zusammennehme, komme man aktuell insgesamt jedoch nur auf knapp eine Milliarde Euro mehr, ausgehend von aktuell 20 Milliarden jährlich. „Die Finanzierungslücke zwischen 20 und 70 Milliarden ist also noch lange nicht geschlossen.“

Doch wer schon einmal bei einer Klimakonferenz war, der weiß: Es kann noch viel passieren. Richie Merzian von der Forschungseinrichtung „The Australia Institute“ hofft, dass der Druck auf die Staaten in den letzten Stunden wächst, auch weil die Verhandlungen dann teils öffentlich geführt werden. Angesichts der vielen offenen Punkte erwarten Beobachter, dass die COP26 noch mindestens bis Samstag weitergehen wird. Für routinierte Besucher ist das jedoch keine Überraschung. Denn schließlich wurde bislang bei jeder Klimakonferenz überzogen.