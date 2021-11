COP26: Neuer Entwurf für Abschlusserklärung fordert weiterhin weltweiten Kohleausstieg

Anzeige

Glasgow. Nach einer nächtlichen Unterbrechung ist die internationale Klimakonferenz in Glasgow am Samstag in die Verlängerung gegangen. Die Unterhändler kehrten am Morgen an den Tagungsort zurück, um weiter an einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu arbeiten. Dazu lagen neue Entwürfe der britischen Konferenzleitung vor.

Trotz Widerstands mehrerer Staaten findet sich auch im neuesten Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz erstmals seit 25 Jahren die Forderung, weltweit aus der Kohle auszusteigen und zumindest „ineffiziente“ Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Das Dokument wurde am Samstag vom britischen Vorsitz des Gipfels in Glasgow veröffentlicht. Das Plenum der etwa 200 Staaten will nun darüber beraten.

Geplant ist, dass am Nachmittag abschließend abgestimmt wird. Eine weitere Verlängerung ist aber möglich. Der Weltklimagipfel hätte ursprünglich schon am Freitag zu Ende gehen sollen. Der Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser sagte der Deutschen-Presseagentur, die Formulierung sei „absolutes Neuland“ und daher unbedingt zu begrüßen.

Zwar ist die Formulierung umstritten, in der die Länder aufgerufen werden, „Bemühungen in Richtung eines Ausstiegs aus der unverminderten Kohleverstromung und aus ineffizienten Subventionen für fossile Brennstoffe“ zu forcieren.

In einer neu hinzugefügten Ergänzung heißt es nun aber im Text, die Länder würden „die Notwendigkeit einer Unterstützung in Richtung eines gerechten Übergangs“ anerkennen - eine Bezugnahme auf Forderungen von Beschäftigten in Branchen mit fossilen Brennstoffen, in denen dann Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze wegfallen, nach finanzieller Unterstützung.

In einem weiteren Vorschlag heißt es, die Länder würden „ermutigt“, bis 2025 neue Ziele zur Eindämmung des Ausstoßes von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 vorzulegen. Die bis 2040 zu erreichenden Ziele sollen demnach bis 2030 vorgelegt werden. Damit würde ein Fünf-Jahres-Zyklus etabliert. Bislang war vorgesehen, dass Entwicklungsländer nur alle zehn Jahre neue Zahlen vorlegen müssen.

Fachleute sind sich einig, dass ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern so schnell wie möglich umgesetzt werden muss. Diese gelten als Haupttreiber der globalen Erwärmung. Andernfalls lasse sich das im Pariser Klimaabkommen von 2015 gesteckte Ziel nicht erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

COP26 neigt sich dem Ende – Proteste dauern an
Aktivistinnen und Aktivisten am Tagungsort Glasgow machten auch am Freitag weiter auf die Gefahren der globalen Erwärmung aufmerksam.

Bedürfnisse armer Länder kaum berücksichtigt

Zu den Knackpunkten zählt außerdem die finanzielle Hilfe für arme Staaten im Kampf gegen die Klimakrise. Laut der Entwicklungsorganisation Oxfam kommt der jüngste Entwurf den von der Erderwärmung besonders bedrohten armen Staaten nicht entscheidend entgegen. Weiter sehe das Papier nicht den Aufbau einer eigenständigen Finanzinstitution vor, um Mittel für den Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten bereitzustellen. Dies fordern unter anderen die kleinen Inselstaaten und die Entwicklungsländergruppe G77.

„Hier in Glasgow drohen die ärmsten Länder der Welt aus dem Blick zu geraten“, beklagte die Leiterin der Oxfam-Delegation beim Gipfel, Tracy Carty. „Aber die nächsten Stunden können und müssen den Kurs ändern.“

Bei den vorangegangenen 25 Klimakonferenzen kam es häufig vor, dass die Delegierten nachsitzen mussten. Denn für Beschlüsse muss es Konsens unter allen 197 Ländern geben.