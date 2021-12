Offener Brief: Protest gegen Kandidatur von Linken-Politiker Ernst um Vorsitz im Klima-Ausschuss

Anzeige

Berlin. Aktivisten und mehrere Linkenpolitiker protestieren gegen eine mögliche Kandidatur des Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Linken-Parteichefs Klaus Ernst für den Vorsitz des Ausschusses für Klima und Energie im Bundestag.

Das geht aus einem offenen Brief an die Linksfraktion im Bundestag hervor, den unter anderen Mitglieder der Klima-Bewegung Fridays for Future und mehrere linke Lokalpolitiker unterschrieben haben. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ hatte zuvor über den Protestbrief berichtet.

In dem Dokument, das online abrufbar ist und den Titel „Nicht euer Ernst“ trägt, argumentieren die Unterzeichner, dass der Linken-Politiker sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zu ambitionierten klimapolitischen Forderungen geäußert habe und nicht die geeignete Person für das Amt des Klima-Ausschuss-Vorsitzenden sei.

Bisher keine offiziellen Statements

Weder die Linksfraktion noch Ernst selbst wollten sich am Freitag zu dem Protest äußern. Auch zu einer möglichen Kandidatur von Ernst für den einzigen Ausschuss-Vorsitzposten, der der Linksfraktion in dieser Legislatur zusteht, gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Nach dpa-Informationen soll die Entscheidung darüber in einer Fraktionssitzung in der kommenden Woche fallen.

Zu denjenigen, die Ernst als Ausschuss-Vorsitzenden verhindern wollen, gehören etwa die Fridays-for-Future-Aktivistinnen Luisa Neubauer und Carla Reemtsma. Fridays for Future bestätigte der dpa auf Anfrage die Teilnahme an der Protest-Aktion.

Daran beteiligt sind auch Linkenpolitiker wie der Bezirksbürgermeister in Berlin-Pankow, Sören Benn, oder der Linken-Klimapolitiker Ferat Koçak. „In der Vergangenheit hat Klaus Ernst sich immer wieder gegen wirksame klimapolitische Positionen und das Programm der Linken gewendet, zum Beispiel mit Formulierungen wie ‚wir dürfen nicht grüner als die Grünen‘ werden“, heißt es in dem Schreiben. „Die Linke muss Klima und Soziales ohne Ausspielerei verbinden.“

Ernst habe sich „disqualifiziert“, er bediene Narrative von FDP und DAX-Chefs und habe zusammen mit SPD-Altkanzler Gerhard Schröder für Gas als Energiequelle geworben, heißt es darin weiter.