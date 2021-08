Anzeige

Stralsund. In Mecklenburg-Vorpommern hat ein positiver Corona-Test einer Schülerin für Irritationen bei den Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler gesorgt. Am vergangenen Montag war das Testergebnis eines Mädchens an einer Schule in Stralsund positiv gewesen. Die Mutter eines anderen Kindes aus der Klasse sagte der „Ostsee-Zeitung“ (OZ): „Nun kam mein Kind am Montag nach Hause und berichtete, dass der Test bei einer Schülerin der Klasse positiv ausfiel. Sie wurde nach Hause geschickt, sollte sich erneut testen und befindet sich jetzt in Quarantäne.“

Darüber hinaus sei aber nur die beste Freundin der positiv Getesteten nach Hause und in Quarantäne geschickt worden – nicht die gesamte Schulklasse. Das hinterließ Fragen bei den Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler: „Muss jetzt nicht mehr die gesamte Klasse in Isolation und warum informiert uns die Schule nicht über die Sachlage?“

Der zuständige Fachdienstleiter Gesundheit im Landkreis Vorpommern-Rügen, Jörg Heusler, erklärte in der „OZ“, dass eine Quarantäne für alle Mitschülerinnen und Mitschüler überflüssig sei: „Bei einer positiven Testung oder dem Auftreten von ersten Symptomen schaut man sich die Kontakt­personen der letzten zwei Tage an, da dies der Zeitrahmen ist, in dem die Ansteckungs­gefahr am wahrscheinlichsten ist“, sagte Heusler. Weil der positive Test an einem Montagmorgen vorlag, würden nur die Kontaktpersonen des Wochenendes ebenfalls in Quarantäne geschickt.