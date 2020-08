Klage gegen Trump und Postchef: Sparmaßnahmen der US-Post kurz vor der Wahl - Briefwahl in Gefahr

Anzeige

Vor der US-Präsidentschaftswahl im November spitzt sich der Streit um Abstimmungen per Brief zu. Vor einem Bundesgericht in Manhattan wurde am Montag Klage gegen Präsident Donald Trump und Postchef Louis DeJoy eingereicht. Sie zielt auf eine angemessene Finanzierung der Post und ihrer Dienste vor der Wahl ab. Unter den Klägern war etwa Mondaire Jones, ein Anwalt und demokratischer Kandidat für das US-Repräsentantenhaus.

Stunden vor Bekanntwerden der Klage hatte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Demokratin Nancy Pelosi, die Abgeordneten für eine Abstimmung zur Krise bei der Post aus der Sommerpause geholt. Sie sollen über ein Gesetz entscheiden, das die Post daran hindert, ihre Dienstleistungen zu ändern.

Hohe Zahl an Briefwählern wegen Corona-Pandemie erwartet

DeJoy hatte US-weit Empörung ausgelöst, als er Spar- und Effizienzmaßnahmen bei der Post verkündete und erklärte, es gebe keine Garantie dafür, dass per Briefwahl abgegebene Stimmen rechtzeitig ankämen. DeJoy wolle das Staatsunternehmen wieder großartig machen, sagte Trump am Montag. Später sagte er dann, die Post laufe sehr gut. Briefwahlen wären aber eine Katastrophe.

Trump befürchtet, dass eine Zunahme von Briefwählern ihn die zweite Amtszeit kosten könnte. Vergangene Woche gab er offen zu, dass er der Post die Zustellung von Briefwahlunterlagen erschweren will: Ohne zusätzliches Geld werde die Post nicht in der Lage sein, den vielen Bürgern Stimmzettel zuzustellen, die wegen der Coronavirus-Pandemie Wahllokale meiden wollen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist zu erwarten, dass im November eine beispiellose Zahl von Briefwahlstimmen abgegeben wird.