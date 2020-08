Klage gegen “Babykaust”: Ärztin Hänel bekommt bei wohl Recht

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wird mit ihrer Unterlassungsklage gegen den Betreiber der Internetseite "Babykaust" wohl in weiten Teilen Recht bekommen. Die Ärztin wirft dem Betreiber der Seite vor, Schwangerschaftsabbrüche mit den Verbrechen des Holocaust zu vergleichen und sie mit einer Schmähkritik angegriffen zu haben.

Jetzt kündigte die Kammer in einem Hamburger Zivilverfahren am Freitag an, der Klage gegen den Abtreibungsgegner in den Punkten stattzugeben, in denen es im Wesentlichen um die Gleichsetzung eines Schwangerschaftsabbruchs mit dem Holocaust ging und dabei auch Hänel angegriffen wurde.

Gegner-Anwalt bleibt Videoschalte fern

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nur die Passage, die die Klägerin als Schmähkritik ansah, bewertete das Gericht eher als zulässige Meinungsäußerung. Daraufhin nahm Hänel ihre Klage in diesem einen Punkt zurück. Die Kammer wird voraussichtlich am Montag ein Urteil verkünden.

Anzeige

Der Anwalt des Abtreibungsgegners konnte nicht gehört werden, weil er sich nicht wie abgesprochen per Video zuschaltete.