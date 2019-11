Kinderrechte im Grundgesetz werden wenig bringen

Anzeige

Seit 30 Jahren wird darüber debattiert, ob die Rechte von Kindern im Grundgesetz verankert werden sollen. Nun ist es so weit. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen Vorschlag unterbreitet, der über Bundestag und Bundesrat so oder ähnlich seinen Weg in die Verfassung finden dürfte. Nur: Viel verändern wird die geplante Reform nicht.

Denn in dem Entwurf steht lediglich, dass das Wohl des Kindes bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, „angemessen“ zu berücksichtigen sei; auf den weiter gehenden Formulierungsvorschlag „wesentlich“ hat Lambrecht bewusst verzichtet.

Defensiv bleibt der Entwurf ebenfalls bei den Teilhaberechten von Kindern. Der Anspruch auf „rechtliches Gehör“ existiert nämlich bereits. Zur Begründung für die Zurückhaltung heißt es denn auch, der Entwurf solle die Grundrechte von Kindern besser sichtbar machen, das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat solle hingegen „bewusst nicht angetastet werden“.

Lambrecht braucht Union und Grüne

Man kann das alles verstehen. Das Eltern-Kind-Verhältnis ist sensibel; der Staat sollte da bloß in Notfällen wie Missbrauch oder offenkundiger Verwahrlosung eingreifen. Die Union hat überdies bereits am Dienstag signalisiert, dass ihr das Wenige schon zu weit geht; die Grünen hingegen gaben zu erkennen, dass sie gern mehr hätten. Da eine Grundgesetzänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich macht, braucht Lambrecht beide Lager – und versucht es infolgedessen mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner.

Die praktische Relevanz dürfte bei all dem allerdings auf der Strecke bleiben. Wer in 30 Jahren fragen wird, was die Kinder von der Korrektur hatten, der dürfte zur Antwort bekommen: sehr wenig – außer Symbolik. So gesehen könnte man es vermutlich auch lassen.