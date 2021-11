Kinderpsychotherapeuten fordern schnelle Impfstofffreigabe für Kinder unter zwölf Jahren

Anzeige

Hannover/Hamburg. Der Berufsverband der Kinder- und Jugend­lichen-Psycho­thera­peutinnen und -thera­peuten (BKJ) pocht auf eine baldige Impf­stoff­zulassung für Kinder unter zwölf Jahren. „Der Impf­stoff muss, so schnell es geht, verfügbar gemacht werden“, sagte der Vorsitzende Michael Schroiff dem Redak­tionsNetz­werk Deutschland (RND). Kinder hätten seit Pandemie­beginn „unfassbare Opfer für die Gesell­schaft gebracht“ und seither eine große Last zu tragen. Dennoch seien sie die einzige Alters­gruppe ohne Schutz. „Die Kids empfinden es als Unge­rechtig­keit, dass sich die Älteren mit einem Impf­stoff schützen können, sie selbst aber nicht“, so Schroiff.

Mit einer Impfung könne womög­lich auch die Maßnahme zur Masken­pflicht in Schulen über­flüssig werden. Der Verband habe bei medizi­nisch notwendigen Maßnahmen zwar eine neutrale Haltung, sagte der BKJ-Vorsitzende, aber: „Das Maske­tragen hat für Kinder starke psychische Auswir­kungen.“ Grund sei die körper­liche Beein­trächti­gung, die für Druck- und Angst­zustände sorgen könne. Kinder würden sich „beengt“ und „wie in die Zange genommen“ fühlen. „Das ist proble­matisch.“

Bei Kindern sei die Nach­frage nach psycho­thera­peuti­schen Behand­lungs­möglich­keiten in der Pandemie um die Hälfte gestiegen, so Schroiff. Umso wich­tiger sei es nun, den Druck für eine schnelle Impf­möglich­keit zu erhöhen. „Die Frei­gabe darf nicht verschleppt werden“, mahnte Schroiff. Er bezog sich auf den inter­natio­nalen Vergleich mit anderen Staaten und forderte auch für die Kinder hier­zu­lande, „medizi­nisch alles möglich zu machen, was möglich ist“.

Nur wenige Länder impfen derzeit Kinder

Bislang werden Kinder nur in wenigen Ländern geimpft, etwa in China, Kuba oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den USA hatte kürz­lich der Corona-Impf­stoff von Biontech/Pfizer eine Not­fall­zulas­sung für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren bekommen. Nachdem sich ein Berater­gremium der FDA zuvor dafür ausge­spro­chen hatte, gewährte die US-Arznei­mittel­behörde die Not­fall­zulas­sung am Freitag. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesund­heits­behörde CDC damit befassen.

Auch in Europa haben das deut­sche Unter­nehmen Bion­tech und sein US-Partner Pfizer eine Zulas­sung ihres Corona-Impf­stoffs für Kinder dieser Alters­gruppe beantragt. Wie die Europä­ische Arznei­mittel­behörde (EMA) dem Redak­tions­Netz­werk Deutsch­land (RND) kürzlich mitteilte, könnte sie eine Entschei­dung über eine Empfeh­lung noch vor Weih­nachten fällen.