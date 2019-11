Kinderpornografie: Frankreich kündigt härtere Strafen an

Anzeige

Paris. Frankreich hat ein härteres Vorgehen gegen Kinderpornografie angekündigt. Der Strafrahmen für die Verwendung, beispielsweise das Betrachten, von pornografischem Material mit Kindern werde auf fünf Jahre angehoben, sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei einer Unesco-Veranstaltung anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Paris. Die Urheber von Kinderpornografie würden zudem in eine Datenbank aufgenommen. Sie seien außerdem für Jobs, bei welchen sie Kontakt mit Kindern haben, gesperrt, so Macron.

Wir dürfen unsere Kinder ihnen nicht erneut aussetzen. Emmanuel Macron

Kindergärten, Schulen und Sportvereine könnten und müssten die Datenbank einsehen, bevor sie jemanden einstellen, sagte der französische Präsident. Jemand, der "das Schlimmste" begangen und seine Haftstrafe abgesessen habe, müsse wieder in die Gesellschaft integriert werden, sagte Macron. "Aber wir dürfen unsere Kinder ihnen nicht erneut aussetzen."

Macron kündigte zudem eine stärkere elterliche Kontrolle für Online-Plattformen an. Außerdem forderte Frankreichs Staatschef eine internationale Erklärung zum Schutz von Kindern in der digitalen Welt.

RND/dpa